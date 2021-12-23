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PLG／鋼鐵人主場開幕迎耶誕大戰 鋼鐵女神攤位互動

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
鳳山體育館場外充滿濃濃耶誕味。圖／高雄鋼鐵人隊提供
鳳山體育館場外充滿濃濃耶誕味。圖／高雄鋼鐵人隊提供

PLG高雄鋼鐵人隊主場開幕戰即將於耶誕周末登場，鋼鐵人將交手台新夢想家隊，洋將塔克（Anthony Tucker）將對決前東家，除了球賽內容精采可期，周邊活動也充滿濃濃耶誕味，特別安排鋼鐵女神雅典娜攤位互動、拍照送耶誕糖果。

鋼鐵人至今戰績累積1勝2負，本周將是他們首度於主場亮相，外援布朗（Taylor Braun）也可望出賽。總教練貝瑞（DeMarcus Berry）表示，球隊目前備戰狀況頗佳，一定會把最好的一面呈現給球迷，邀請大家一起參與耶誕大戰盛事。

球賽內容令人期待，場邊活動同樣豐富，兩天穿著聖誕服飾、配件（含紅色或綠色元素）的粉絲即可換取抽獎券，中場將抽獎送出限量球員簽名卡。25日開場前，鳳山體育館場外將有「福爾摩沙青少年管絃樂團」優美旋律的現場表演，賽後則有鋼鐵女神雅典娜見面會，26日為鋼鐵人全隊簽名見面會。

此外，球團合作夥伴酷碼科技「COOLER MASTER」將派出全新打造電競車「MASTER XP酷玩行者」到場為鋼鐵人助威，超大LED螢幕將播放球隊形象片，讓雄親一次又一次感受影片的震撼力，並且現場帶來超多酷炫展品要跟全體鋼鐵人球迷一起度過不一樣的聖誕周末，鋼鐵人將迎來隊史首個主場周，票房也開出紅盤，目前1、2樓門票全數售罄。

台新夢想家

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