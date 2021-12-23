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NBA／嘴砲全開不輸老爸 小瑞佛斯：討厭勇士隊變好

聯合新聞網 / 綜合報導
金塊後衛小瑞佛斯眼紅，在直播批討厭勇士表現這麼好。 路透
金塊後衛小瑞佛斯眼紅，在直播批討厭勇士表現這麼好。 路透

勇士開季戰績拉出長紅，除了陣中主將柯瑞（Stephen Curry）精湛表現，其他球員也各司其職適時挺出，替球隊拿下勝利，目前戰績穩居前二。令身為競爭對手的金塊後衛小瑞佛斯（Austin Rivers）眼紅，在社群直播中坦言，討厭看到勇士如日中天，甚至批評勇士球迷有夠雙面。嘴砲功力不輸老爸76人教頭瑞佛斯(Doc Rivers)。

小瑞佛斯在直播不開心提到，「勇士現在看起來很穩定，我完全不想看他們表現那麼好，真的很討厭！那支討人厭的球隊由年輕小將與優秀老將組合，這真的不公平。」在直播中小瑞佛斯完全壓不住怒火，並頻頻爆粗口。

甚至連勇士的球迷也難逃小瑞佛斯的颱風尾。他批評表示，「當初不是吵著要球隊將維金斯（Andrew Wiggins）交易出去嗎？怎麼現在又反過來稱讚他了」，不過此舉也被多數人認為只是吃不到說葡萄酸的心態，無須在意。

金塊目前戰績普普，以16勝16敗排名聯盟中段，近日又遭雷霆痛宰，也讓沉不住氣的小瑞佛斯，只能在直播上找勇士開刀。

直播 颱風

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