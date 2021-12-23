NBA／前騎士隊友狠批詹姆斯 帶動抱團風氣毀了籃壇

湖人老大哥詹姆斯（LeBron James），即便多場都繳出亮眼數據，但僅靠一人之力，仍無法挽回劣勢，湖人勝率依舊在5成徘徊不定。向來愛抱團組隊的詹皇，近日遭騎士前隊友薛姆波特（Iman Shumpert）痛批，不忠誠與抱團行為摧毀整個籃壇。

薛姆波特在節目受訪提到，詹姆斯之前在騎士時，很喜歡利用假摔招數，來博取分數，「這是我們最受不了的一件事，他想要僥倖要到犯規。他說既然都已經被打到，那就順水推舟裝弱假摔，不然以我強壯的身軀，裁判可能看不出來我被犯規」。

此外薛姆波特譴責詹姆斯2010年跳槽熱火的抱團之舉，並指出比杜蘭特（Kevin Durant）加入勇士還要糟，「最糟的不是杜蘭特，而是詹姆斯奔向邁阿密的懷抱。以我來說，會喜歡NBA是因為那裡的忠誠度，但詹姆斯摧毀了那道牆，忠心精神頓時蕩然無存。」

帶動抱團風氣的詹姆斯，本季也與戴維斯（Anthony Davis）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）組成紫金三巨頭，原被看好為奪冠的熱門隊伍，卻始終走在懸崖邊緣，垂死掙扎著，目前戰績僅拿下16勝16敗，勝率依然在五成遊走。