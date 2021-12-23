NBA／今日戰績表 卡珍斯扛禁區先發助公鹿勝火箭

過往能夠隻手扛著球隊過關的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），在離開雷霆之後是每況愈下。生涯所到之處，眼下幾乎都成了廢墟。雷霆和火箭已經安躺在重建的谷底，湖人目前也是欲振乏力。在不斷轉

2021-12-23 07:00