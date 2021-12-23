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NBA／今日戰績表 卡珍斯扛禁區先發助公鹿勝火箭
NBA今日戰績表
魔術 104:98 老鷹
騎士 101:111 塞爾蒂克
暴龍 (延期) 公牛
金塊 94:108 雷霆
快艇 105:89 國王
NBA明日賽程
時間 主場 客場
08:00 火箭 vs. 溜馬
08:00 鵜鶘 vs. 魔術
08:00 老鷹 vs. 76人
08:30 活塞 vs. 熱火
08:30 巫師 vs. 尼克
09:30 公鹿 vs. 獨行俠(愛爾達體育1台)
10:00 黃蜂 vs. 金塊
10:00 雷霆 vs. 太陽
10:00 灰狼 vs. 爵士
11:00 灰熊 vs. 勇士
延期 籃網 vs. 拓荒者
11:30 馬刺 vs. 湖人(緯來體育台)
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