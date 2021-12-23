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NBA／今日戰績表 卡珍斯扛禁區先發助公鹿勝火箭

聯合新聞網 / 整理
公鹿隊卡珍斯(中)先發攻下18分。 公鹿隊堆特
公鹿隊卡珍斯(中)先發攻下18分。 公鹿隊堆特

NBA今日戰績表

魔術 104:98 老鷹

騎士 101:111 塞爾蒂克

暴龍 (延期) 公牛

火箭 106:126 公鹿

金塊 94:108 雷霆

快艇 105:89 國王

NBA明日賽程

時間 主場 客場

08:00 火箭 vs. 溜馬

08:00 鵜鶘 vs. 魔術

08:00 老鷹 vs. 76人

08:30 活塞 vs. 熱火

08:30 巫師 vs. 尼克

09:30 公鹿 vs. 獨行俠(愛爾達體育1台)

10:00 黃蜂 vs. 金塊

10:00 雷霆 vs. 太陽

10:00 灰狼 vs. 爵士

11:00 灰熊 vs. 勇士

延期 籃網 vs. 拓荒者

11:30 馬刺 vs. 湖人(緯來體育台)

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