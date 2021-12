NBA／自己的紀錄自己破 柯瑞將寫連續最多場命中三分球

柯瑞(Stephen Curry)上星期才正式成為聯盟三分球進球新紀錄保持人,看來他又要再寫歷史,只要在接下來四場比賽都有三分球進帳,他將打破自己的舊紀錄,締造聯盟最長連續場次投進三分。

柯瑞上一場沒投進三分球的比賽要追溯到2018年的11月8日,當時在面對公鹿一戰,咖哩小子僅出賽26分鐘就因傷提前退場,遺憾留下外線4投中0的成績。

不過自此之後的每一場比賽,柯瑞都有三分球進帳,他在季初已經靠著連續129場比賽超車三分射手考佛(Kyle Korver),寫下聯盟史上第二佳紀錄,目前他要再超越的對象,不是別人而正是他自己在2016年創下的連續157場。

2016年11月4日面對湖人的比賽,柯瑞全場外線投10中0,終止連續157場投進三分球的紀錄,但就在重零開始的下一戰,柯瑞強勢反彈,單場投進13個三分球打破NBA當時最高紀錄。

柯瑞現在是連續154場命中三分球,只要4場就能再創佳績,不過勇士接下來的對手不容小覷,分別是灰熊、太陽、爵士、金塊和熱火,尤其這幾隊幾乎都是聯盟出名的防守強隊,想必會設法阻止柯瑞在他們面前破紀錄,再加上勇士最近也有兩名主將維金斯(Andrew Wiggins)和波爾(Jordan Poole)觸犯安全協議,柯瑞在帶領球隊贏球之餘,也要努力將自己的歷史紀錄往前推進。

154 straight games with a made three for Stephen Curry, 4 games away from breaking his all time NBA record.