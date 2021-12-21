足球／中華女足1月出征印度 穿新戰袍爭世足賽門票

中華女足將在明年1月出征印度亞洲盃足球賽，這也是我國相隔14年後再度挺進到亞洲盃正賽，今天中華足協也為其舉行國家隊新戰袍發表記者會，理事長邱義仁表示，這次亞洲盃中華女足將力拚爭取前6名，以取得2023年紐奧世足賽門票。

中華女足今年10月份在巴林舉行的2022印度女子亞洲盃資格賽，靠著小組賽取得2連勝挺進到明年在印度舉行的會內賽，這也是我國繼2008年後再一次取得會內賽參賽資格，而這次亞洲盃前6名球隊也將直接取得世足賽參賽門票，7、8名也有機會透過附加資格賽爭取門票。

中華女足出征前夕，中華足協也在今天先舉辦國家隊新戰袍發表會，希望讓女足隊帶著全新氣象前往印度，這次中華女足戰袍由品牌恩特斯（ETNES）贊助，並與足協簽訂總值1200萬元的裝備贊助合約，球衣設計則獲得沛肯運動設計團隊贊助，三方共同打造國家足球代表隊新戰袍。

中華足協理事長邱義仁表示，足協對於女足有相當高的期待，這次不僅是相隔14年再度征戰亞洲盃，更有機會一舉搶下世界盃參賽資格，而這次設計新戰服，就是期待女足能有新氣象、好的開始，全力爭取世足賽參賽門票，「14年，真的已經等待夠久了。」

邱義仁表示，足協評估這次女足隊確實有爭取亞洲盃前6名的機會，進而參加後年世足賽「儘管籤不算特別好，但也不差，加上下屆世足賽是第一次從24隊擴大到32隊，我們機會真的大很多，亞洲屆時將會有6至8隊有機會參賽，扣除那4強後，我們是真的很有機會進入世足賽的。」

中華隊這次新戰袍推出包括以藍鵲為意象的藍色主場球衣、天空為意象的白色客場球衣，和以蛇紋岩為發想理念的守門員球衣黃、綠各一套，中華女足隊長王湘惠說：「這次球衣的設計更符合球員做動作上的需求，褲型也很舒服，貼身的設計也不會有負擔或是重量感。」