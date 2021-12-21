NBA ／恩比德狂轟41分 76人客場擊敗塞爾蒂克

美國職籃NBA球星恩比德（Joel Embiid）今天在比賽最後1分22秒內連得9分，整場比賽轟下41分並抓下10個籃板，帶領費城76人踢館成功，以108比103擊敗波士頓塞爾蒂克。

塞斯．柯瑞（Seth Curry）此役三分球3投全中，為76人攻下26分，另送出7次助攻。隊友哈里斯（TobiasHarris）有25分、7籃板的成績。

布朗（Jaylen Brown）攻下塞爾蒂克最高的30分；塔特姆（Jayson Tatum）有17分、9籃板、6助攻的表現；「自由」（Enes Freedom）有15分、11籃板的「雙十」成績；史瑪特（Marcus Smart）也進帳15分。

76人的中鋒德拉蒙（Andre Drummond）、前鋒尼安（Georges Niang）和後衛米爾頓（Shake Milton）今天因為觸發聯盟有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的健康暨安全條例而只能作壁上觀。

此役76人還有後衛馬克西（Tyrese Maxey）因為左腿股四頭肌挫傷沒有出賽；後衛柯爾克瑪茲（FurkanKorkmaz）因為與COVID-19無關的疾病高掛免戰牌；史普林格（Jaden Springer）因為腦震盪保護協議休陣。

塞爾蒂克同樣也有多人無法出戰，先發中鋒霍福德（Al Horford）、前鋒威廉斯（Grant Williams）、帕克（Jabari Parker）、埃爾南戈麥斯（JuanHernangomez）、豪瑟（Sam Hauser），以及後衛李察遜（Josh Richardson）、湯瑪斯（Brodric Thomas）都受限COVID-19相關條例而沒辦法上場。