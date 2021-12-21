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NBA／再被爆料尖酸刻薄 喬丹曾指隊友臉吼：你就是輸家

聯合新聞網 / 綜合報導
一位喬丹前隊友以匿名方式爆料，告訴外界當年喬丹是如何摧毀另一名隊友麥克雷的自信心。 美聯社
一位喬丹前隊友以匿名方式爆料，告訴外界當年喬丹是如何摧毀另一名隊友麥克雷的自信心。 美聯社

「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）被公認為史上最偉大籃球員，不過他對隊友態度嚴厲一事也是眾所皆知，近期一位喬丹前隊友以匿名方式前來爆料，告訴外界當年喬丹是如何摧毀另一名隊友麥克雷（Rodney McCray）的自信心。

公牛在拿下1991和1992年冠軍後，為了完成三連霸，從當時的小牛手中換來攻守均衡的麥克雷增加板凳深度，雖然在剛披上公牛戰袍的前半段日子麥克雷都和喬丹相處融洽，公牛在當年也順利完成三連霸，但麥克雷在該賽季結束後卻決定退休，生涯短短10年就此畫上句點。

當時外界相當不解麥克雷突如其來退休的原因，畢竟他才31歲生涯正處於巔峰期，沒有這麼早退休的道理，後來有消息指出在一次隊內練習賽時，麥克雷被喬丹痛批，導致他從此一蹶不振，因此加入公牛的第一年同時成為職業生涯的最後一年。

根據匿名前隊友爆料，他表示喬丹是他見過最尖酸刻薄的球員，「他當時完全毀掉麥克雷，他指著麥克雷的臉大吼，『你是個輸家！你一直是個輸家！你連跳投都投不進』。」

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