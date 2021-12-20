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中職／媽媽哽咽頒獎 王威晨向天上父親喊話「超越你」
王威晨今年帶回生涯首座打擊獎項，向父親王光輝致敬，領取安打王獎座時，母親吳美玉擔任頒獎嘉賓，感謝各界對王光輝的關愛。王威晨向在天上的父親喊話，「相信你也有看到，接下來我會持續努力，拿下更多獎項，追上你，超越你。」
王威晨今年在安打榜上很早就處於獨走狀態，最終以159安帶回安打王，不計盜壘王，這是他生涯首座真正的打擊獎項。
回顧過去一季一點都不容易，王威晨的父親王光輝去年底就診斷出罹癌，年初狀況已經不太好，但王威晨展現強大的精神力，持續在場上展現好表現。
王威晨今天領取安打王，聯盟安排驚喜，由他的媽媽擔任頒獎嘉賓。吳美玉哽咽表示，「今年是我們家比較悲傷的日子，代表輝總來感謝大家對他的關愛，以及對他的疼惜，謝謝大家參加他的畢業典禮，希望大家繼續支持我們家大帥哥王威晨。」王威晨在一旁安慰母親。
王威晨對這樣的安排也沒預期到，「非常驚喜，我真的不知道，很感動，剛剛差點沒忍住（眼淚）。」
「這是我職業生涯第一個打擊個人獎座，也是我一直追尋的目標，感謝球迷，以及堅持不放棄的自己。」王威晨表示，「這座獎要獻給我自己，還有天上的爸爸，這是努力向你看齊的第一步，我們父子一起拿過打擊獎項。」
他也向身旁的媽媽送上擁抱，「媽媽很辛苦，今年真的是比較難過的一年，想點開心的事，我拿到安打王，我們球隊又拿到總冠軍。」
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