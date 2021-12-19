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T1聯盟／太陽新洋將亮相 摘22籃板仍不敵海神
擁有9年NBA資歷的台中葳格太陽隊洋將吉（Alonzo Gee），今天首度亮相，初登場面對高雄全家海神隊就摘下全場最多22籃板，但海神頂過太陽反撲，以92：81守護主場勝利，開季4戰勝率仍是百分百。
首度來台的吉，第1場比賽就有出色表現，可惜沒能幫球隊搶勝。他表示自己還在適應不同聯盟的不同球風；經過第一場T1聯盟洗禮，他認為比賽強度不錯，相信自己表現會越來越好，為球隊帶來勝利。
海神首節取得21：18優勢，半場也以48：44領先，決勝時刻于煥亞再貢獻關鍵外線，加上布銳克曼穿針引線，助隊迎接主場連勝。
于煥亞今天三分球9投4中攻下14分，布銳克曼除有全隊最高22分還有5助攻和5抄截，洋將庫薩斯21分、13籃板；太陽以洋將桑尼24分、11籃板最佳，新生代潛力後衛「丁丁」丁聖儒也有12分、3助攻、2籃板、2抄截的演出。
丁聖儒提到，球隊這2場失誤過多，是接續調整重點，但有信心會漸入佳境，期待下周回主場搶首勝。
太陽將在25日、26日首度回主場台體大體育館出賽，力拚主場與隊史首勝。
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