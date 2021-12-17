NBA／談柯瑞改變籃球 范弗利特：是他讓我登上最高殿堂

勇士隊神射手柯瑞（Stephen Curry）台灣時間15日打破「雷槍」艾倫（Ray Allen）的三分球紀錄，成為的三分球紀錄保持人。柯瑞在外線積極投射的打法不僅改變了NBA的生態，也影響了暴龍隊後衛范弗利特（Fred VanVleet）的籃球生涯，他說：「是他讓我站上NBA舞台的。」

柯瑞日前登頂成為新一代三分球之王，而且他還有很多時間能堆高自己的三分球障礙，據《NBC Sports》報導，同為後衛的范弗利特今受訪時談到柯瑞對自身的影響甚鉅：「我不確定如果我不被允許投三分球的話，我的職業生涯還能不能像現在一樣。」

身高僅185公分的范弗利特在籃球場上顯然不能靠身高打天下，他回想自己大學時就常參考柯瑞的打法：「我和助理教練會看柯瑞的比賽，研究他打球的影片，然後去練習，看要如何應用在自己身上。」他補充道：「我研究了所有的偉大球員，而柯瑞絕對是我從中汲取了最多經驗，並有效提升我能力的人之一。」

范弗利特表示，自己會持續當個柯瑞的擁戴者，「他是如此獨樹一幟又那麼令人不可置信，當然，他也會是史上最偉大的球員之一。」