PLG／砸500萬宣傳 高雄鋼鐵人打造高捷鋼鐵列車
PLG高雄鋼鐵人將在下周迎接主場開幕周，球團也重視在地球迷感受，特別選在主場開幕戰前，砸重金500萬推出宣傳曝光計畫，除了高雄主要路口LED看板輪播形象影片，還有大型LED廣告行動列車沿路宣傳，球團更是發揮創意，首創包下高雄捷運車廂，打造專屬鋼鐵人球隊風格內裝，包含球團LOGO、球員形象照片等，粉絲們可以期待搭上專屬車廂，拍照打卡還能換取精美禮物。
鋼鐵人主場開幕戰將於25、26日開打，球團選在前一周部屬宣傳，希望讓在地粉絲感受到滿滿誠意，也希望更多高雄鄉親認識鋼鐵人球隊。球團GM張至言表示，團隊一起討論發想如何更接近高雄在地生活、融入雄親通勤、交通日常，於是決定包下捷運車廂，期盼這波宣傳能駛進每位高雄球迷的心。
這是台灣職籃史上首度有球隊包下捷運車廂，高雄鋼鐵人專屬列車一共有三節，今天正式對外亮相，一直到明年都能在搭乘高雄捷運紅線時看到這台鋼鐵列車，持續曝光3個月，列車每日時段將由高捷規劃發車。球團也正在規劃相關打卡活動，鼓勵雄親們搭捷運來應援，記得找找鋼鐵列車的蹤影，用手機拍照即可參加社群活動換取贈品。
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