快訊

羽球世錦賽／戴資穎6度挺進8強 下輪戰辛德胡破魔咒

央行利率「連七凍」！再出手打炒房 推第四波房市管制

NBA／柯瑞點名哈登有望超越自己 美媒潑冷水：比登天還難

聯合新聞網 / 綜合報導
哈登看似有機會改寫三分球歷史。 歐新社
哈登看似有機會改寫三分球歷史。 歐新社

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)，創下驚人壯舉，以789場、投進生涯2977個三分球，寫下歷史新頁登基三分球王。先前他也曾在節目上點名，未來有機會超越他的4名射手。其中三分球榜單第四的哈登（James Harden）更被看好勢在必得，有機會上升幾名，但專家卻提出不同的見解。

美媒《ESPN》數據專家佩爾頓（Kevin Pelton）分析，目前生涯三分球數已來到2509的哈登，有極大的機率超越「大嘴」米勒（Reggie Miller）的2560球，排除柯瑞外，他也被預期是最快能趕上「雷槍」艾倫(Ray Allen)的球員。

雖然哈登擁有關鍵優勢，以32歲之姿更優於同期柯瑞的2459顆，但自加盟東岸籃網後，哈登扛下後場重任，個人得分火力明顯下滑，目前場均三分球僅2.6個，對比柯瑞5.4個顯然相形見絀，另外傷勢也是一大阻礙，以帳面估計來看，就算近乎場場全勤，仍會少將盡800個三分球。此也驗證要突破「柯瑞障礙」，比登天還難，況且柯瑞仍處於巔峰期。

柯瑞先前點名的四大射手，除了哈登還包括里拉德（Damian Lillard）、「浪花兄弟」拍檔湯普森（Klay Thompson）和希爾德（Buddy Hield），都可能成挑戰者。不過現年23歲的新生代後衛楊恩（Trae Young），也被指出有機會刷新三分球紀錄，未來三分球保衛戰，勢必精彩可期。

相關新聞

NBA／里夫斯致勝三分球 詹姆斯：為他感到驕傲

過去兩季憑藉拚命三郎般的打球態度贏得球迷喜愛的卡盧索（Alex Caruso），儘管本季已經離開洛城，顯然已經有新的人選繼承了他的角色。 未經選秀的里夫斯（Austin Reaves）在開季前擠

NBA／製造球員嫌隙 美媒曝唐西奇與前教頭卡萊爾不合內幕

據記者麥可馬洪(Tim MacMahon)爆料，前獨行俠主帥卡萊爾（Rick Carlisle），其實從未看好史密斯（Dennis Smith Jr.）和唐西奇（Luka Doncic）搭配的組合，並

巫師別後在勇士相聚 小波特與小裴頓重塑身價

柯瑞（Stephen Curry）在對尼克之戰打破史上三分進球總數紀錄，更讓贏球的勇士重登西區第一。本季勇士戰績跳升，除了先發主將打出耀眼的表現之外，其他替補球員也功不可沒。本季已有五位板凳球員拿下超

NBA／讚柯瑞是「神」射手 KD自覺有功向好友索討勞力士

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)昨日正式超越艾倫登基NBA史上三分球王，賽後他也特別送上勞力士錶給3位老戰友們，感謝他們在這條路上的相助。而已轉投籃網的前隊友杜蘭特（Kevin Durant

NBA／等了好久 「浪花弟」湯普森終於發文祝賀柯瑞

柯瑞昨日投進5顆三分球，生涯累積2977顆改寫艾倫(Ray Allen)的2973顆紀錄登基三分球王，與他共患難的「浪花兄弟」好戰友湯普森（Klay Thompson）沉默多時後，終於在社群發文祝賀，

NBA／最年輕10記三分紀錄 灰狼愛德華：還沒達到顛峰

灰狼兩大狀元郎唐斯（Karl-Anthony Towns）和愛德華（Anthony Edwards）在今天比賽聯手開火，帶領球隊在客場以124比107輕取金塊。 愛德華此役21投14中包括轟進1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。