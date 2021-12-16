NBA／柯瑞點名哈登有望超越自己 美媒潑冷水：比登天還難

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)，創下驚人壯舉，以789場、投進生涯2977個三分球，寫下歷史新頁登基三分球王。先前他也曾在節目上點名，未來有機會超越他的4名射手。其中三分球榜單第四的哈登（James Harden）更被看好勢在必得，有機會上升幾名，但專家卻提出不同的見解。

美媒《ESPN》數據專家佩爾頓（Kevin Pelton）分析，目前生涯三分球數已來到2509的哈登，有極大的機率超越「大嘴」米勒（Reggie Miller）的2560球，排除柯瑞外，他也被預期是最快能趕上「雷槍」艾倫(Ray Allen)的球員。

雖然哈登擁有關鍵優勢，以32歲之姿更優於同期柯瑞的2459顆，但自加盟東岸籃網後，哈登扛下後場重任，個人得分火力明顯下滑，目前場均三分球僅2.6個，對比柯瑞5.4個顯然相形見絀，另外傷勢也是一大阻礙，以帳面估計來看，就算近乎場場全勤，仍會少將盡800個三分球。此也驗證要突破「柯瑞障礙」，比登天還難，況且柯瑞仍處於巔峰期。

柯瑞先前點名的四大射手，除了哈登還包括里拉德（Damian Lillard）、「浪花兄弟」拍檔湯普森（Klay Thompson）和希爾德（Buddy Hield），都可能成挑戰者。不過現年23歲的新生代後衛楊恩（Trae Young），也被指出有機會刷新三分球紀錄，未來三分球保衛戰，勢必精彩可期。