NBA／製造球員嫌隙 美媒曝唐西奇與前教頭卡萊爾不合內幕

據記者麥可馬洪(Tim MacMahon)爆料，前獨行俠主帥卡萊爾（Rick Carlisle），其實從未看好史密斯（Dennis Smith Jr.）和唐西奇（Luka Doncic）搭配的組合，並多次阻撓他們在場上合體。

鐵粉都知道史密斯和唐西奇在獨行俠擁有稱兄道弟的深厚情誼，兩人經常一起出遊與打遊戲，甚至住在同一棟公寓，在球場上也能看見兩人近乎形影不離，好交情展露無疑。

不過，前主帥卡萊爾似乎不太喜歡史密斯，在職時就三番兩次地針對他，並與球團打算拆散他與唐西奇的組合，甚至在兩人之間挑撥離間。消息人士指出，卡萊爾曾在球隊會議上，公開批評史密斯嫉妒唐西奇，並多次言語羞辱，使讓雙方之間出現了嫌隙。

不久後史密斯就被獨行俠交易至尼克，換來波爾新吉斯（Kristaps Porzingis），此舉讓唐西奇感到相當震驚，並不滿卡萊爾時常拿好友來與他做比較。有球員也指出，「唐西奇並非討厭卡萊爾對待他的方式，他是厭惡卡萊爾對其他球員的態度。」

史密斯在２０１７以第９順位成獨行俠選秀大物，強勁的體能，也被認為有機會成為下一個陣中主力球員，生涯首個賽季也以平均15.2分、3.8籃板、5.2助攻入選年度新秀，前景被看好。無奈球團有眼不識泰山，硬是要分開這對神仙組合，引來不少批評聲浪。