NBA／今日戰績表 爵士四員砍20+擊沈快艇拉出8連勝

第四節終了前，湖人靠著艾靈頓（Wayne Ellington）的追平三分球，將比賽逼進延長；而延長賽最後時刻，新秀里夫斯（Austin Reaves）又在剩下0.9秒轟進致勝三分球，幫助球隊在逆境中以

2021-12-16 12:00