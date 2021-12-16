NBA／今日戰績表 爵士四員砍20+擊沈快艇拉出8連勝
NBA今日戰績表
老鷹 111:99 魔術
熱火 101:96 76人
湖人 107:104(OT)vs. 獨行俠
溜馬 99:114 公鹿
鵜鶘 113:110 雷霆
黃蜂 131:115 馬刺
灰狼 124:107 金塊
快艇 103:124 爵士
灰熊 113:103 拓荒者
巫師 105:119 國王
NBA明日賽程
時間 主場 客場
08:00 AM 活塞 vs. 溜馬
08:30 AM 76人 vs. 籃網(緯來體育台、愛爾達體育1台)
延期 公牛 vs. 暴龍
09:00 AM 尼克 vs. 火箭
010:00 AM 巫師 vs. 太陽(Eleven Sports1)
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