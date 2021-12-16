NBA／讚柯瑞是「神」射手 KD自覺有功向好友索討勞力士

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)昨日正式超越艾倫登基NBA史上三分球王，賽後他也特別送上勞力士錶給3位老戰友們，感謝他們在這條路上的相助。而已轉投籃網的前隊友杜蘭特（Kevin Durant）除了推特祝賀，也討拍向柯瑞要一樣的禮物。

杜蘭特曾和柯瑞一起在勇士完成二連霸的壯舉，即便杜蘭特轉投籃網，兩人仍有相當好的情誼，英雄惜英雄的杜蘭特，對於昔日搭檔締造偉大的成就，也在當日發文祝賀，「2974…持續締造紀錄吧，恭喜『神』柯瑞。」

2974…more on the way.



Congrats to the God @StephenCurry30 — Kevin Durant (@KDTrey5) December 15, 2021

事實上柯瑞能成為史上三分球王，杜蘭特也貢獻不少，他在推特上分享美媒製作的統計表，生涯送助攻給柯瑞投進三分球，自己是排在第三的153次，最多的為格林479次，伊古達拉168次居第二、K湯則是129次排在第四。以上四人有三人都收到柯瑞送的勞力士錶大禮，不過卻唯獨漏了也在榜單中的杜蘭特，讓他幽默發文向柯瑞索討：「把勞力士寄來吧」。

Send the Rollie https://t.co/MSiqy1UZp1 — Kevin Durant (@KDTrey5) December 15, 2021

玩笑歸玩笑，杜蘭特仍向記者透露對於柯瑞的敬佩，「自從他進聯盟以來，我認為他就主宰著一切。」他也提到，「柯瑞是個很有想法的球員，球場上幾乎任何事都難不倒他。他可以切入籃下、拋投、投三分，並能立即回到他的位置處理球權。」