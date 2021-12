NBA／讚柯瑞是「神」射手 KD自覺有功向好友索討勞力士

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)昨日正式超越艾倫登基NBA史上三分球王,賽後他也特別送上勞力士錶給3位老戰友們,感謝他們在這條路上的相助。而已轉投籃網的前隊友杜蘭特(Kevin Durant)除了推特祝賀,也討拍向柯瑞要一樣的禮物。

杜蘭特曾和柯瑞一起在勇士完成二連霸的壯舉,即便杜蘭特轉投籃網,兩人仍有相當好的情誼,英雄惜英雄的杜蘭特,對於昔日搭檔締造偉大的成就,也在當日發文祝賀,「2974…持續締造紀錄吧,恭喜『神』柯瑞。」

2974…more on the way.



Congrats to the God @StephenCurry30