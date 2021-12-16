NBA／巫師別後在勇士相聚 小波特與小裴頓重塑身價

柯瑞（Stephen Curry）在對尼克之戰打破史上三分進球總數紀錄，更讓贏球的勇士重登西區第一。本季勇士戰績跳升，除了先發主將打出耀眼的表現之外，其他替補球員也功不可沒。本季已有五位板凳球員拿下超過一百分，聯手創造出勇士豐沛的攻防深度。其中，小波特（Otto Porter Jr.）更幫助小裴頓（Gary Payton II）解放自己的實力，而這兩人的過往及成長，其實有著許多的交集。

小波特目前的三分進球數（39個）、總得分（180分）和總出賽時間（470分鐘）都是本季勇士板凳席上的首席，三分命中率（.402）還稍稍贏過柯瑞（.399）。至於人稱GP2的小裴頓則是防守出色，像是他的抄截（33次）次數就居全隊第三高。考量到他的出賽時間較少，他的抄截頻率實在高得驚人。

這兩名替補不會是主導勇士勝負的絕對關鍵，然而，球隊的勝利確實和他們在重要時刻的攻防表現有關。

前一場對溜馬的苦戰當中，第三節末了就是靠著小裴頓的一記三分追平，而在比賽結束之前，更是靠著他的對位壓迫，讓對手勒佛特（Caris LeVert）的最後一擊發生掉球失誤，保住了球隊兩分的領先。至於小波特更是那場比賽得分最多的替補球員，還比先發的波爾（Jordan Poole）來得高。

兩人年紀相近，29歲的小裴頓只比小波特大半歲，但兩人在聯盟的發展曲線卻有很大的不同。小波特很早就打出高評價，至於小裴頓卻是一路掙扎。

小波特大學打了兩年就聲名鵲起，成為2013年首輪第三順位新秀，而小裴頓打了兩年社區大學球隊之後，才正式轉進爸爸的母校，但最終在2016年選秀會上落選。小波特生涯第三季的場均得分就已經上雙，反觀本季小裴頓打出生涯迄今的最佳表現，也才只是6.4分而已。

NBA目前有三小波特，金塊的小波特身價最高，火箭的小波特機會最好，勇士的小波特(左)卻是打得最好的一位。 美聯社

小波特在巫師出道兩季之後就站穩先發，而小裴頓則是不斷地在10天短約、雙向合約和釋出之間的夾縫求生存。兩人其實在2018-19年球季時就曾在巫師同隊，但僅僅合作了三場比賽就分道揚鑣。從那之後，小波特成了籃壇浪人，去了公牛和魔術都待不久，更因為不斷的傷勢而逐漸淪為替補球員；而小裴頓依舊載浮載沈，看起來隨時都會被甩出聯盟。

沒有人想到今年在勇士重新聚首，臨近30歲大關的兩人都一舉刷新了過去的評價。總教練柯爾（Steve Kerr）就說，球隊需要小裴頓帶來的攻守能量，來幫助全隊打起士氣。柯爾也點出球隊在補強人手之後，比起上一季，他更敢把小裴頓放在場上去發揮他應有的作用，而關鍵的補強之一就是小波特的加盟。

小波特能夠在外線得分，又能夠在內線卡位搶籃板的紮實打法，總算讓小裴頓有機會上場展現自己應有的影響力。小波特幫助小裴頓在NBA站穩腳步，而自己也找到了生涯的第二春，兩人算得上是魚水相幫，互蒙其利。

小裴頓(中)能在競爭激烈的勇士板凳戰佔有一席之地，該感謝小波特的互相幫忙。 美聯社

值得一提的是，兩人的加入，也擴充了勇士隊上的「星二代」名單。眾所皆知，浪花兄弟各自有個名氣響亮的球星老爸，湯普森（Klay Thompson）更是聯盟史上第四對擁有冠軍戒指的父子檔。同樣「以父為名」，小波特和小裴頓這「兩小無猜」的出身背景及生涯發展曲線雖然不同，但他們的父祖輩卻給兩人帶來類似的壓力。

小裴頓就不用說了，「手套」老裴頓盛名在外，讓兒子一路背負著這塊招牌長大，非得要打出像樣的防守不可。至於小波特並非出身名門世家，爸爸老波特也沒打過 NBA，但因為長相神似的關係，小波特一直被盛傳是籃球天王張伯倫（Wilt Chamberlain）的孫子。從進入聯盟以來，小波特老是擺脫不開這些流言，以及隨之而來的比較。

兩人總是被拿來和名人堂等級的球星對比，這樣的壓力實在太大。小裴頓是和自己的親生老爸相比，還算是在情理之中，但小波特的祖父是不是張伯倫，卻是個無解的大八卦。張伯倫的背號已經被勇士退休，他的13號球衣就高掛在主場大通中心，今年小波特來到張伯倫昔日的球隊打球，讓原本消停的謠傳又被重新拿來討論。

無論如何，小波特因為傷勢困擾而開高走低的生涯發展，到了勇士出現止跌回升的趨勢，而頂著父親的名人堂光環，但職業生涯並不順遂的小裴頓，今年也總算打出了自己的光芒。兩人過往的背景，不只讓他們在勇士的合作有了更多的話題，在重塑個人身價的同時，也為球隊帶來更強的戰力。