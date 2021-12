NBA／超越艾倫後 柯瑞自在擁抱「史上最強射手」稱號

柯瑞(Stephen Curry)今天正式以2974顆三分成為NBA歷史三分球王,賽後被問到是否相信自已是籃球界的GOAT(Greatest Of All Time)射手,咖哩小子只用4個字做出回應,隨後表示自己終於能舒服地擁抱這個稱號了。

大家都知到柯瑞成為歷史新三分球王只是時間的問題,但隨著紀錄之夜越來越接近,柯瑞近期反而變得越來越謙虛,一直拒絕被稱「史上最強射手」,直到今天終於超越艾倫(Ray Allen)成為新的紀錄締造者,柯瑞終於能因為完成任務鬆了一口氣。

「我一直致力於以高效率的投射帶領球隊贏球,現在我也以超越艾倫的紀錄自豪。在這之前我從未自稱為史上最偉大射手,但成為史上第一後,現在我可以很自在地這麼說了。」

記者最後再次問確認他是否自認為史上最偉大的射手,問題還沒問完,柯瑞就把雙手朝天空一舉,大聲的喊,「我終於得到這個頭銜啦!」,回答完這個問題後他爽快的直接離開現場,用這麼率性的方式結束如此驚人的紀錄之夜,是再適合也不過了。

Steph Curry has been reluctant to call himself the greatest shooter ever until he captured this record



“I got that now baby” pic.twitter.com/BcsiWhDox6