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NBA／超越艾倫後 柯瑞自在擁抱「史上最強射手」稱號

聯合新聞網 / 綜合報導
柯瑞成為史上三分球王後，終於能夠自在地擁抱「史上最強射手」稱號！ 美聯社
柯瑞成為史上三分球王後，終於能夠自在地擁抱「史上最強射手」稱號！ 美聯社

柯瑞(Stephen Curry)今天正式以2974顆三分成為NBA歷史三分球王，賽後被問到是否相信自已是籃球界的GOAT（Greatest Of All Time）射手，咖哩小子只用4個字做出回應，隨後表示自己終於能舒服地擁抱這個稱號了。

大家都知到柯瑞成為歷史新三分球王只是時間的問題，但隨著紀錄之夜越來越接近，柯瑞近期反而變得越來越謙虛，一直拒絕被稱「史上最強射手」，直到今天終於超越艾倫(Ray Allen)成為新的紀錄締造者，柯瑞終於能因為完成任務鬆了一口氣。

「我一直致力於以高效率的投射帶領球隊贏球，現在我也以超越艾倫的紀錄自豪。在這之前我從未自稱為史上最偉大射手，但成為史上第一後，現在我可以很自在地這麼說了。」

記者最後再次問確認他是否自認為史上最偉大的射手，問題還沒問完，柯瑞就把雙手朝天空一舉，大聲的喊，「我終於得到這個頭銜啦！」，回答完這個問題後他爽快的直接離開現場，用這麼率性的方式結束如此驚人的紀錄之夜，是再適合也不過了。

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