NBA／美媒估柯瑞生涯可達5千顆三分 其他人只有機會爭第二

柯瑞(Stephen Curry)在今天面對尼克一戰，投進生涯第2974個三分球，正式超越艾倫(Ray Allen)締造NBA新紀錄，根據美媒計算，柯瑞有望在職業生涯結束前飆出近4500顆三分球，甚至若出賽數達到艾倫的1300場，還有機會挑戰5000顆。。

柯瑞曾經有暗示過希望自己的籃球生涯能闖過40大關，再加上從他歷年來三分球進球數以及未來體能下滑等眾多因素來計算，美媒認為柯瑞在退休前可以投進4441顆三分球，這樣就是比艾倫多出了1468顆三分球。此外據數據網站《StatMuse》指出，柯瑞與艾倫一樣累積出賽達1300場，更有可能上看5000顆三分球。

不過若以柯瑞打到40歲退休、預計可投進4441顆為基準，對比兩大傳奇的生涯數據，「雷槍」必須再多打648場才有可能追上，而名人堂傳奇球星「大嘴」米勒（Reggie Miller）則須打到52歲。

事實上美媒認為「柯瑞障礙」已然成形，未來幾乎沒有球員能追上，其他球員只能爭搶老二。至於目前現役球員中唯有哈登(James Harden)、里拉德（Damian Lillard）、詹姆斯（Lebron James）投出超過2000顆三分球，而與柯瑞同梯的哈登現以2509顆排在史上第四名，本季就有機會超越米勒，也預期是最快能超越艾倫獨居第二的球員。

報導最後也指出新生代控衛楊恩（Trae Young）也有可能加入這個刷新三分球紀錄的行列，由於楊恩20歲就進入NBA，相較其他球員佔有起跑點優勢，不過他的劣勢在於他的三分球命中率是較差的34.9%，因此只能靠大量的出手數賺取高三分球產量。

現年23歲的楊恩目前累積576顆三分球，在同一個年齡階段，柯瑞還累積不到300顆；不過楊恩場均命中2.7顆三分球，則是比柯瑞、里拉德、哈登等人來得低，高於艾倫的2.3顆。