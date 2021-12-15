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NBA／腳踝仍痠痛 唐西奇確定缺席對湖人之戰

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
獨行俠明天將和「紫金軍團」湖人隊交手，不過超級球星唐西奇（Luka Doncic）確定再缺席。 路透社
獨行俠明天將和「紫金軍團」湖人隊交手，不過超級球星唐西奇（Luka Doncic）確定再缺席。 路透社

獨行俠明天將和「紫金軍團」湖人隊交手，不過超級球星唐西奇（Luka Doncic）確定再缺席，球團今天已經宣布唐西奇因左腳踝痠痛免戰，這將是他連3戰都缺陣。

唐西奇是上月中扭傷腳踝，因此缺席接續3場比賽，但傷勢仍沒完全復原，上周六客場碰溜馬隊又傷了同樣位置，本周碰雷霆隊和黃蜂隊的比賽都沒上陣，不過球隊這裡戰都奪下勝利。

在此之前，唐西奇本季沒出賽的4場比賽，獨行俠全部吞敗。

上周比賽後，唐西奇提到，當時或許不該撐完比賽，第三節扭傷的他說：「第四節我或許不該再上場，我感覺並不好，但仍試著回到球場。」

今年是唐西奇在NBA的第4個球季，他目前繳出場均25.6分、8籃板和8.5助攻表現，不過4.6失誤是個人新高，球隊目前14勝13敗的戰績則是排在西區第7。

唐西奇 獨行俠 黃蜂

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