NBA／今日戰績表 柯瑞登頂史上三分球王

在柯瑞（Stephen Curry）正式突破三分球紀錄的夜晚，獲得了來自兩大傳奇前輩艾倫（Ray Allen）、米勒（Reggie Miller）送上的特殊禮物，一件印有「2974」數字的紀念球衣。

2021-12-15 12:52