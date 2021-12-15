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NBA／今日戰績表 柯瑞登頂史上三分球王

聯合新聞網 / 綜合報導
柯瑞此戰投進5顆三分，其中第一節投進2顆讓他超越艾倫登基史上三分球王。 路透社
柯瑞此戰投進5顆三分，其中第一節投進2顆讓他超越艾倫登基史上三分球王。 路透社

NBA今日戰績表

暴龍 129:131(OT) 籃網

勇士 105:96 尼克

活塞 vs. 公牛(延期)

太陽 111:107(OT) 拓荒者

NBA明日賽程

時間 主場 客場

08:00 火箭 vs. 騎士

08:00 老鷹 vs. 魔術

08:00 熱火 vs. 76人

08:30 湖人 vs. 獨行俠(緯來體育台、愛爾達體育1台)

09:00 溜馬 vs. 公鹿

09:00 鵜鶘 vs. 雷霆

09:30 黃蜂 vs. 馬刺

10:00 灰狼 vs. 金塊(Eleven Sports1)

11:00 灰熊 vs. 拓荒者

11:00 巫師 vs. 國王

11:00 快艇 vs. 爵士

NBA戰績排行

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