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NBA／跟杜蘭特持續在連絡 傳厄文本季有望回歸

聯合新聞網 / 綜合報導
厄文因堅持不肯接種疫苗至今仍無法出賽，不過日前有消息傳出，球迷本季有機會能等到厄文回歸。美聯社
厄文因堅持不肯接種疫苗至今仍無法出賽，不過日前有消息傳出，球迷本季有機會能等到厄文回歸。美聯社

目前球季已經進行將近三分之一，籃網三星仍「三缺一」，厄文（Kyrie Irving）因堅持不肯接種疫苗至今仍無法出賽，不過日前有消息傳出，球迷本季有機會能等到厄文回歸。

根據《The Athletic》的查拉尼亞（Shams Charania）報導，厄文與籃網一哥杜蘭特(Kevin Durant)近期有頻繁通話，其中有談到厄文在球隊定位等籃球相關話題，而且兩人談得相當熱情，看來籃網未來的藍圖仍有厄文的身影。

厄文若能回歸戰場，表示他已經願意接種疫苗，因為目前紐約對於疫苗接種的要求並沒有放寬，市長白思豪（Bill de Blasio）甚至還表示民眾若想進出餐廳、健身房、娛樂場所等等，都必須完成疫苗接種。

籃網本季目前雖然缺一星，但仍以19勝8敗的戰績在東區坐穩龍頭，不過由於另一星哈登(James Harden)從上季受傷回歸後表現相當不穩，厄文若能歸隊勢必能分擔杜蘭特在進攻端的責任。

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