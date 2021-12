NBA／跟杜蘭特持續在連絡 傳厄文本季有望回歸

目前球季已經進行將近三分之一,籃網三星仍「三缺一」,厄文(Kyrie Irving)因堅持不肯接種疫苗至今仍無法出賽,不過日前有消息傳出,球迷本季有機會能等到厄文回歸。

根據《The Athletic》的查拉尼亞(Shams Charania)報導,厄文與籃網一哥杜蘭特(Kevin Durant)近期有頻繁通話,其中有談到厄文在球隊定位等籃球相關話題,而且兩人談得相當熱情,看來籃網未來的藍圖仍有厄文的身影。

厄文若能回歸戰場,表示他已經願意接種疫苗,因為目前紐約對於疫苗接種的要求並沒有放寬,市長白思豪(Bill de Blasio)甚至還表示民眾若想進出餐廳、健身房、娛樂場所等等,都必須完成疫苗接種。

籃網本季目前雖然缺一星,但仍以19勝8敗的戰績在東區坐穩龍頭,不過由於另一星哈登(James Harden)從上季受傷回歸後表現相當不穩,厄文若能歸隊勢必能分擔杜蘭特在進攻端的責任。

