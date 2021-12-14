赴美旅遊觀光 如何現場觀戰NBA球賽？
擁有湖人、快艇隊兩支NBA隊伍的史坦波中心（Staples Center），已經展開招牌拆除作業，近日即將更名為：「Crypto.com」場館。以往，眾多遊客抵洛杉磯觀光時，都會前往該地朝聖，順帶看一場NBA，那麼國際遊客如何購票進場，我們不妨來聊聊，也許有天到美國觀光這些資訊你都用得上。
國際旅客可以購票入場看NBA嗎？當然是沒問題！不過美國這裡不比亞洲，費率採浮動式計算，票價按照你選的場地、主客場球隊、座位位置、購票時間有關。所以，我無法回答一張票要多少錢，若非得要給個數字，2020-21年球季的聯盟平均票價51.02美元，若加入停車費、食物和飲料的話，一人看現場平均消費72.53美元。
我要強調一下，你在克里夫蘭市與洛杉磯市看球的消費值不同，同樣是騎士隊打湖人隊，兩地看球費用是天南地北，場館內按區域劃分票價又不同，跟演場會概念相似。以史坦波中心為例，你想跟傑克尼克遜（Jack Nicholson）坐一起看球，跟場上折返跑的詹姆斯（LeBron James）說上話，那張票最少要 2750 美元。假設買季票41場的話，差不多要價 12萬美元。
無論是美國本地還是外來遊客，建議可提早購票，若你規劃10月去美國看球，最好8月先把票買好，一般單場是上網NBATickets.com ，StubHub.com或Ticketmaster.com買，在洛杉磯當地還有小網站如714tickets.com也可訂票。策略是越早買價錢越便宜，臨時起意下個禮拜或隔天早上去看球，價格就一定比較貴。
欲省錢的另一個竅門，就是慎選比賽隊伍。若去加州觀光只想看一場NBA球賽，你有沙加緬度國王、金州勇士、洛杉磯湖人、洛杉磯快艇隊可選。最便宜的價格，勢必是處於重建的國王隊，費用低廉也能欣賞到高水平賽事。你也許認為，大老遠跑去沙加緬度看球大費周章，但仔細敲一下計算機，你會發現即使搭國內航班飛去，從機場搭車到體育館看球賽，比在史坦波中心看湖人隊球賽便宜，就不會覺得辛苦了！
再來是座位選擇，不想坐太遠又沒太多預算，只要買在籃框後面即可，通常會比球場兩側價格便宜。上網買票時，你可先瀏覽所謂的座位圖（Seating Chart），上面均按區域標價。至於現場購票，在史坦波中心快艇隊的門票比較好買，若是湖人隊都提早賣完，去排隊只會撲空。在此提醒，自從新冠疫情爆發後，很多球館都關閉現場售票，且民眾得出示疫苗接種證明、陰性測試結果、帶照片的身份證件或護照方可入場。
適合看NBA的季節，是每年10月到翌年4月間。10月初打的是季前賽，球隊會先打五到八場比賽。此時買票最便宜，但主力多半坐板凳休息，且屬測試性質對抗性低，要去看現場前得斟酌一下。10月中旬到隔年的4月初，就是常規 賽共82 場，幾乎每隔一天就打一場。
4月下旬到6月初，就是NBA季後賽開打，聯盟東西區最好的16支球隊出線爭冠軍，進入決賽前會有三輪比賽，持續近兩個月，此時票價普遍上揚，同時觀賞性較高。6月中旬起，東西區會有兩支最強的隊伍脫穎而出，在總決賽爭奪年度冠軍，此時門票不但昂貴，還經常一票難求，所以比的不是財力，大家還比買到票的途徑。
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