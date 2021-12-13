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SBL／31歲最年輕教頭領軍 九太喊拚冠目標

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
高雄九太科技籃球隊舉辦季前記者會，宣告第19季SBL拚進冠軍賽的目標。記者曾思儒／攝影
高雄九太科技籃球隊舉辦季前記者會，宣告第19季SBL拚進冠軍賽的目標。記者曾思儒／攝影

邁入第19季的SBL將於今年耶誕節點燃戰火，高雄九太科技籃球隊今天舉辦季前記者會，31歲的「最年輕總教練」徐仲毅率全體球員亮相，一起喊出拚進總冠軍賽目標，盼以防守突破重圍。

徐仲毅原本是球隊助理教練，今年6月在前教練劉嘉發請辭後接下重任，和球隊最資深的吳宏興同屆的他說，和年輕球員溝通無礙，目前還沒遇到太大問題，盼和球員一起成長，將球隊打造成聯盟「防守最凶悍」的團隊。

「我們年輕球員多，進攻失常機會比較高，防守就是最好的進攻。」徐仲毅直接喊出目標，例行賽先拚到前3位，再爭取冠軍戰門票。

九太本土球員包括呂宗霖、吳宏興和呂冠霆都有過去SBL出賽經驗，選秀會上挑中的「狀元」曾柏喻熱身賽也有不俗表現；今天兩位洋將杰倫和KR象王也一同亮相，斥資千萬的200坪豪華宿舍也透過影片曝光。

九太今年還聯手BC柏釧，球隊總領隊就是由BC柏釧的董事長黃錦章擔任。黃錦章提到，過去多是接觸賽車比賽，因緣際會認識九太科技董事長沈會承，牽起合作機會。

「我過去從沒經營過類似的團體，我的經驗只在賽車這領域，籃球實在太跳脫，不過最後還是答應接下這任務，希望用經營BC品牌的行銷模式，來經營球隊。」黃錦章表示，盼跨界合作能激盪出更好火花，讓九太科技籃球隊有更好發展。

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