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NBA／熱火快沒球員可上場 總教練質疑聯盟防疫政策

中央社 / 洛杉磯12日綜合外電報導
熱火總教練史波史特拉對NBA的防疫政策提出質疑。 美聯社
熱火總教練史波史特拉對NBA的防疫政策提出質疑。 美聯社

美國職籃NBA邁阿密熱火總教練史波史特拉今天對聯盟的COVID-19規範提出質疑，建議篩檢結果呈陽性反應，但已完整接種疫苗且無症狀的球員，能比照得流感的選手處理就好。

史波史特拉（Erik Spoelstra）說：「每個人都打了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗和追加劑了不是嗎？為什麼他們不能出賽的時間，比那些得流感的人還長？」

在史波史特拉發難前，熱火的馬丁（Caleb Martin）才因為篩檢呈陽性反應，觸發聯盟相關條例的規範而無法上場，這也意味熱火隊上其他成員不得不接受更多篩檢。

史波史特拉表示，由於絕大多數NBA球員已接種疫苗，也打了追加劑並接受篩檢，現在的風險與去年相較已降至最小，他擔心接下來有4場客場比賽的熱火，可能因為相關規範失去更多球員。

熱火昨天以118比92擊敗同樣人手短缺的芝加哥公牛，公牛因觸發相關規定而無法出賽的人數多達7人。

體育電視頻道ESPN今天報導，又有兩名公牛球員因觸發相關規範無法出賽，讓公牛14日對上底特律活塞的比賽將只有9人可以上場，只比聯盟規定的下限多1人。

隨著天氣變冷，加上具高度傳染力的變異病毒株Omicron現蹤，美國正設法因應潛在染疫數激增的情況。美國迄今已有5000萬人確診，超過79萬7000人染疫病逝。

在熱火主場所在的佛州，染疫病歿人數已達6萬2000人。

熱火 公牛 NBA 新冠肺炎

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