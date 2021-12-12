中職／當自由球員有考量 官大元年紀不是問題

中信兄弟隊官大元今年展現出的身手獲得東山再起獎肯定，是意外收穫，今年球季他也取得行使自由球員權利的資格，但對於是否行使，他坦言還有一些考量。

官大元自2011年加入兄弟象，曾連兩年達成10勝門檻，2015年更奪下中繼王，近年表現有些遇到低潮，不過本季出賽49場，拿下3勝2敗6中繼、防禦率3.14，還寫下開季連31.2局無責失分的聯盟新紀錄。

季後獲選東山再起獎，官大元坦言沒想過這座獎，因為上半季專心在球隊拚季冠軍，下半季也有機會，所以沒放在心上，「不會特別在意拿獎，重點是過程中有所突破，這才是重點。」

今年滿9年年資，官大元坦言有思考是否行使自由球員資格，但還要跟經紀公司討論，「還有時間，自己也沒那麼急，明年當然還是想要是選手。」

今年38歲的官大元今年表現大回春，是否行使自由球員權利，他說，考量的點有很多，但年紀不會是其中一個問題。