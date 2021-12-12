NBA／庫茲瑪麻煩大了！ 被罰款又觸發健康安全協議遭隔離

生涯18個球季都待在溜馬的名人堂傳奇球星「大嘴」米勒（Reggie Miller），即使球員生涯從未奪冠，但他仍堅持不「抱團」，近日他接受美國媒體《The Athletic》專訪，感性透露不組團的原因：「我在印第安納成長，和隊友一起歡笑、痛哭、共患難這麼多年，如果我在波士頓噴香檳，那真的很不對勁。」

2021-12-12 13:12