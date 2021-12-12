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NBA／庫茲瑪麻煩大了！ 被罰款又觸發健康安全協議遭隔離

聯合新聞網 / 綜合報導
庫茲瑪昨投進絕殺三分球，今天卻傳出觸發健康安全協議遭隔離的消息。 美聯社
庫茲瑪昨投進絕殺三分球，今天卻傳出觸發健康安全協議遭隔離的消息。 美聯社

開季近況火燙、一度衝上東區龍頭的巫師，近期面臨低潮，而屋漏偏逢連夜雨，昨（11日）投進絕殺三分球的前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）今天傳出觸發健康與安全協議，將進行隔離，復出時間仍未定。

庫茲瑪昨在延長賽剩下0.6秒時在底角投進三分球，幫助球隊以3分之差贏球，不過隨後麻煩上身，經聯盟調查發現，庫茲瑪在進球後對球迷比出不雅手勢，遭裁罰1萬5000元美金（約新台幣41萬元）。

此外，公牛隊疫情持續失控，如今連庫茲瑪都遭殃，成為最新觸發健康安全協議進入隔離者。不過巫師隊目前並未透露是否染疫，復出時間也未定。

庫茲瑪本季由湖人轉戰巫師，表現脫胎換骨，他場均可攻下13.4分、8.3籃板、2.9助攻，並多次在關鍵時刻「當英雄」，這也將是他本季首度缺席比賽。

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