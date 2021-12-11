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NBA／今日戰績表 湖人詹皇近7場第5戰破30分收伏雷霆

聯合新聞網 / 整理
詹姆斯最近7戰有5戰得分破30大關，很難想像他已經37歲了！ 美聯社
詹姆斯最近7戰有5戰得分破30大關，很難想像他已經37歲了！ 美聯社

NBA今日戰績表

國王 123:124 黃蜂

獨行俠 93:106 溜馬

籃網 113:105 老鷹

尼克 87:90 暴龍

公鹿 123:124 火箭

騎士 123:106 灰狼

活塞 93:109 鵜鶘

湖人 116:95 雷霆

塞爾蒂克 90:111 太陽

NBA明日賽程

時間 主場 客場

04:30 魔術 vs. 快艇

08:00 爵士 vs. 巫師

09:00 國王 vs. 騎士

09:00 公牛 vs. 熱火(緯來體育台D_Live)

09:00 火箭 vs. 灰熊

09:30 勇士 vs. 76人(緯來體育台、、愛爾達體育1台)

09:30 金塊 vs, 馬刺

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