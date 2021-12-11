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NBA／今日戰績表 湖人詹皇近7場第5戰破30分收伏雷霆
NBA今日戰績表
國王 123:124 黃蜂
獨行俠 93:106 溜馬
籃網 113:105 老鷹
尼克 87:90 暴龍
騎士 123:106 灰狼
活塞 93:109 鵜鶘
湖人 116:95 雷霆
塞爾蒂克 90:111 太陽
NBA明日賽程
時間 主場 客場
04:30 魔術 vs. 快艇
08:00 爵士 vs. 巫師
09:00 國王 vs. 騎士
09:00 公牛 vs. 熱火(緯來體育台D_Live)
09:00 火箭 vs. 灰熊
09:30 勇士 vs. 76人(緯來體育台、、愛爾達體育1台)
09:30 金塊 vs, 馬刺
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