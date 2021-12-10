陷入交易疑雲的黑白雙塔 沙波尼斯與透納是該拆夥了

球季開打至今，市場上陸續浮現不同的交易傳聞遊走各隊間，無論是尋求爭冠最後一塊拼圖的補強，或是戰績不佳試圖找出新的化學效應，或提早佈局進入重建，都成為各隊制服組考慮的選項。近期全聯盟防守最差的拓荒者就傳出二當家麥凱倫(C.J. McCollum)有氣胸又可能成為交易籌碼的傳聞，拓荒者新聞都瘋傳里拉德(Damian Lillard)想和西蒙斯(Ben Simmons)打球，提升球隊防守強度，雖然遭到嚴正否認，但對於本季不順的拓荒者已是雪上加霜。

而陣中擁有明星內線沙波尼斯(Domantas Sabonis)，火鍋王透納(Myles Turner)的溜馬更是傳出大清倉，願意開放聆聽上述兩人加上勒佛特(Caris LeVert)的報價，似乎有提早宣告將邁入重建的意味。溜馬過去11季以來只有兩次沒闖進季後賽，但也始終只是一輪遊的常客。小市場球隊培養出明星球員並不容易，這回卻願意把印成培養中的明星前鋒沙波尼斯擺上貨架，也顯示出球團為了改變現況不得不思考的方向之一。

對於溜馬來說，沙波尼斯與透納搭檔雙塔的存亡始終是個話題，陣中並沒有好的替補中鋒能頂上兩人不在場的空缺，也導致溜馬必須時常保持沙波尼斯與透納輪流上場的局面，真正能配合的機會與成效反而不高。

透納火鍋能力嗆辣 進攻端功能卻太單調

透納本季依舊以2.8次阻攻傲視群雄，場均7.3籃板也追平生涯最佳，穩定的中長距離投籃能將對手內線吸引出來，投籃命中率53%，4.7次的場均三分球出手與39.7%命中率都是生涯紀錄。但是透納除了搭任高砲塔之外，他在進攻端能夠創造戰術多樣性的能力不夠。他對於擋拆後空切走位的意識不佳，小組合作後衝擊籃框的畫面並不多，多半是拉到外圍作投射。

理論上透納的進攻特性巧可與善於碰撞，多半從低位發動進攻的沙波尼斯在陣地戰中達到高低中鋒的互補效應。但由於透納不擅於高位掩護後的拆解走位，且傳球策應也不如沙波尼斯，兩人同時在場時，擋拆發起還是傾向由沙波尼斯所在的這一側啟動，這會導致透納處於遠邊除了有外線機會該把握住之外，而欠缺戰術運用上的第二、第三策應、傳導的功能性。

透納在近3季兩度勇奪火鍋王頭銜，也開始勤練三分球增加進攻武器，但他沒法與沙波尼斯相輔相成，場均得分始終在12分上下，這點無法突破，溜馬也很難升級。 美聯社

倘若透納獨自在場上時，防守端他能坐鎮禁區，協防範圍夠大，讓他的封阻威赫性很夠沒錯，但進攻端又受限於他的單打技巧與走位意識，作為進攻核心的能力並不足。 這可以說是他在溜馬7年一路培養出來的球風寫照，若放到合適的球隊位置，相信他仍有機會走出溜馬陣容下的框架。

好比，溜馬團隊並不是擅長快節奏與三分球的風格，他們的場均三分命中率排名聯盟倒數五名。以透納來說，他的遠距離投籃能力，到了一個更多大量圍繞在外線戰術設計的體系下，如老鷹，黃蜂有著核心主控，搭配一票射手，就有可能讓透納在進攻端成為重要的攻擊選項。以當今薪資通膨的年代，透納到2022-23球季他的年薪都在1800萬美元，仍屬超值，也因此具備了市場價值。

沙波尼斯全能身手依舊 但在溜馬已達天賦上限

以沙波尼斯來說，近三季在溜馬培養出的全能身手有目共睹，本季18分12籃板4.1助攻依舊是看板人物。連續十場籃板在雙位數凸顯他的護框能力，他在籃底拚死拚活的爭搶意識肯定能為需要內線進攻牽制的球隊帶來幫助，而且他在傳導的視野上算是不錯，擋拆完的分球或是接應空切進攻籃框，沙波尼斯就能做的比透納好。但是他缺點也顯而易見的便是雖然策應傳導，但投籃能力不夠，擋拆完若沒有好的跟進機會，通常還是尋找分球機會或者轉為背框單打，多半他的得分還是來自於死命往油漆區打，或是透過進攻籃板來獲得。

沙波尼斯在防守端的單防能力不佳，受限於移動速度跟不上現代籃球潮流的小型四號位，打到中鋒作為最後一道防守屏障，效果又不如透納。兩人真可以說是各有優缺，在溜馬換過不同教練調教下，卻又始終無法發揮1+1大於2的效率，沙波尼斯在溜馬所開發的天賦上限可能差不多就到這樣了。

沙波尼斯(右)是非常全面的大前鋒，薪水只比尼克前鋒藍道(左)略高一些，但場上表現卻是贏了一大截，可惜在溜馬目前的框架下已難再有所成長。 美聯社

沙波尼斯上月底才對灰狼才完成16分25籃板10助攻的驚人大三元，縱使有著防守端的缺陷，現年25歲的他，2019年簽下4年7700萬美元的合約，以他現在的身手與合約年限，對於他有興趣的球隊還有好一段光景能好好運用沙波尼斯的能力。 例如: 據傳勇士便是對沙波尼斯有興趣的下家之一，也有外媒點評他的傳導能力適合勇士的球風，且內線進攻為主的打法有機會釋放勇士眾多射手的空間，防守速度不足則是能靠團隊快速的輪轉防守來彌補。

雖說溜馬官方仍強調以現有陣容拚戰下去是他們的優先選項，但若雙塔在交易截止日前拆解也不須感到意外，這兩人有各自的功能性，也都才25歲，放到適合的體系中，相信還是具備十足的攻守效益，就端看球隊如何運用兩人的特點。

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