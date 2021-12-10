簡崔把球員擺對位子 國王換帥後不容小看

沙加緬度國王11月12日炒掉總教練華頓，華頓開季帶領球隊只打出6勝11敗戰績，勝率不如預期，球隊要死不活，防守有一場沒兩場，總教練職務由助理教練簡崔暫代。簡崔在鵜鶘執教五年，只打進一次季後賽，球隊戰績和表現同樣沒有起色，2020年夏天被炒。

珌惜好不容易得到的執教機會，簡崔很爭氣，國王年輕球員也很捧場，簡崔接掌兵符八戰打出5勝3敗戰績，國王戰力略有起色，最近一波三連勝包括連贏快艇兩場，休息室氛圍和球隊文化正在感染贏球喜悅，建立贏球文化。

簡崔肯定是做對了某些事情，讓國王這具機器重新有效運轉，展現咄咄逼人殺氣。跟華頓相比，簡崔確實有兩把刷子，八場比賽中見到四件大事！

簡崔曾擔任過熱火、活塞、快艇、太陽、鵜鶘總教練，最後多是失敗收場而被開除，他在國王蹲了一年多的助教後終於再掌帥印，豐富的帶兵經驗讓他更為知人善任。 美聯社

第一、主控定位哈利柏頓

華頓時代國王打的是雙主控，福克斯握有球權+戰術決策，哈利柏頓也是控球，但偏向副控，主要還是搭配福克斯為主。簡崔為雙主控做了有效區隔和角色定位，控球組織更多交給哈利柏頓，這一波三連勝哈利柏頓場均16分、9助攻，三分球命中率4成78，三場命中11個三分球，哈利柏頓不僅兩次單場傳出11助攻，他也讓每個隊友都打得很舒服。

哈利柏頓(左)是沉穩不貪功的球員，擔任國王主力控衛後讓球隊打得更流暢，他與福克斯的表現也都更好。 美聯社

第二、戴維斯天降神兵

哈利柏頓最舒服隊友就是193公分得分後衛戴維斯，原本只是國王第九人，上場時間約15分鐘，被簡崔拉上先發後每場出賽近30分鐘，三連勝期間場均22.3分，三分球25投13中，三分命中率5成2，投籃命中率逾5成8，簡直就是超級球星表現。哈利柏頓+戴維斯兩人提供高效組織、三分外線和有效拉開空間，國王連續兩場打得快艇暈頭轉向。

第三、挖掘角色球員

先發主控福克斯仍是國王進攻主力和全隊得分王，但他的工作更多是攻擊、突破、帶動球隊節奏，任務單純，直接進攻，戰術決策和組織讓隊友分攤，簡崔讓福克斯打得簡單、高效，突破、一對一都如魚得水。

但簡崔更出色的表演是有效挖掘角色球員潛能。簡崔讓長人巴格利、中鋒湯普森輪流重新進入輪換，提升禁區防守、籃板和身體對抗性。183公分擅打爛仗菜鳥控球米契爾從板凳上來，他被賦予任務和工作就是用速度和突破去改變比賽節奏，展現自己優勢，為國王注入能量。

華頓空有禁區大將湯普森(中)而不會使用，如日棄千金於地也，簡崔稍微給他了一些重要的時間，馬上就有成效出來。 美聯社

福克斯一對一單打，米契爾的爛仗和速度，成了簡崔用兵和戰術端最重要武器，國王不只進攻端打得更完整有序，得分效率和外線命中率也大幅提升，內線獲得空間，外線得到空檔。

第四、拿湖人祭旗

國王經三度延長賽141：137逆轉擊敗湖人那一戰，是簡崔暫代國王兵符轉捩點。年輕國王沒有放棄，把握一絲絲機會，即使湖人三巨頭發揮完整，屢屢投進關鍵球，但福克斯關鍵球同樣致命，板凳第一射手希爾德的驚天三分球和不可思議進球不但破壞湖人原本到手勝利，也打開國王竅門。

國王日前在對湖人的比賽中殺到三度延長賽，最後能以4分之差勝出，成為重振球隊士氣的轉捩點。福克斯(中)在這場比賽中攻下兩隊最高的34分，哈利柏頓有9助攻和5次抄截。 美聯社

拿湖人祭旗，用逆轉提升全隊士氣，執教NBA很多時候需要某種無法預期的運氣。簡崔剛接手國王就是有這樣的天命。簡崔說：「當我們比每個對手都更想要贏球時，這就是最棒的國王，我為球員的努力和毫不保留拚勁感到驕傲」。

國王還需要打出更有力的防守，建立輪轉體系，簡崔的挑戰剛要開始，但年輕國王已經走在正確路上。