NBA／湖人戰績不佳罪魁禍首是誰？球評巴克利歸咎戴維斯
季前被視為奪冠大熱門的湖人，整體表現卻不如預期，勝率仍在5成之間徘徊不定。有人認為是季前交易來的衛少表現不佳，不少人也臆測教頭佛蓋爾（Frank Vogel）恐丟工作飯碗。不過球評巴克利(Charles Barkley)卻持相反意見，並一針見血地指出，戴維斯（Anthony Davis）才是問題的所在。
巴克利談到湖人現況時氣憤表示，「開季時你們都在責怪衛斯特布魯克（Russell Westbrook），現在又嚷嚷要主帥佛蓋爾辭職。」隨後解釋道「新同學特布魯克還正在與團隊磨合，而佛蓋爾則是很好的教練，不應該將究責怪罪他們身上。」
話鋒一轉，巴克利直言最大的問題其實來自於三巨頭之一的戴維斯，他表示「現年27歲的AD，應正處巔峰期才對，應該要像安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、杜蘭特（Kevin Durant）一樣成為聯盟前5大球星，他本季表現我覺得還不到應有的水準。」
巴克利也談到自己其實並不討厭戴維斯，只是覺得他還能在更好。戴維斯本季表現確實較以往低迷，今年三分命中率甚至創下1成88的慘淡數據，其表現也被質疑無法獨挑大樑率湖人過關斬將。
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