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NBA／首支同季15連敗與7連勝 火箭主帥：逆境後更甜美

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
火箭成為聯盟史上第一支在同一賽季創下15連敗和7連勝的球隊。 路透社
火箭成為聯盟史上第一支在同一賽季創下15連敗和7連勝的球隊。 路透社

休士頓火箭在今天出戰布魯克林籃網的比賽中，靠著全隊6人得分上雙得多點開花火力，以114：104擊敗由前一哥哈登（James Harden）領軍的布魯克林籃網，成為聯盟史上第一支在同一賽季創下15連敗和7連勝的球隊，而拿下12分、15籃板的中鋒伍德（Christian Wood）就直言，與哈登的對戰確實讓他們感到興奮。

開季後一度苦吞15連敗隨後又拉出6連勝的火箭，日前已經創下北美職業運動的新紀錄，而在昨天碰上前球隊一哥哈登領軍的籃網，火箭也打得極具競爭力，在上半場就取得15分領先優勢，尤其是昔日哈登搭擋葛登（Eric Gordon）首節就火力全開拿下15分。

而哈登今天在搭擋杜蘭特（Kevin Durant）缺陣的情況下，雖然奮力拿下25分、11籃板、8助攻的全能數據，但籃網團隊命中率不到4成，最終哈登只能看著前東家帶走勝利。

對於拿下哈登轉隊後與他對戰的首場勝利，火箭中鋒伍德坦言，面對哈登確實讓他有了額外的動力，他也透露今天整場比賽都不斷對著他噴垃圾話。

而火箭總教練西拉斯（Stephen Silas）在談到球隊成為聯盟史上首支同季創下15連敗與7連勝的球隊時則說：「我們在此之前經歷的逆境，讓現在的勝利變得更加甜美，最重要的是現在球隊大家的感覺都相當棒。」

哈登 籃網

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