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NBA／今日戰績表 勇士柯瑞飆進6個三分球助隊打敗拓荒者

聯合新聞網 / 整理
柯瑞投進6個三分球，助勇士隊打敗拓荒者。 美聯社
柯瑞投進6個三分球，助勇士隊打敗拓荒者。 美聯社

NBA今日戰績表

76人 110:106 黃蜂

公牛 92:115 騎士

巫師 119:116(OT) 活塞

尼克 102:122 溜馬

公鹿 104:113 熱火

雷霆 110:109 暴龍

籃網 104:114 火箭

獨行俠 104:96 灰熊 104 - 96

爵士 136:104 灰狼

金塊 120:114(OT) 鵜鶘

拓荒者 94:104 勇士

魔術 130:142 國王

塞爾蒂克 111:114 快艇

NBA明日賽程

時間 主場 客場

08:00 爵士 vs. 76人(緯來體育台)

09:00 湖人 vs. 灰熊(Eleven Sports 1、愛爾達體育1台)

09:30 金塊 vs. 馬刺

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