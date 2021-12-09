NBA／今日戰績表 勇士柯瑞飆進6個三分球助隊打敗拓荒者
NBA今日戰績表
76人 110:106 黃蜂
公牛 92:115 騎士
巫師 119:116(OT) 活塞
尼克 102:122 溜馬
公鹿 104:113 熱火
雷霆 110:109 暴龍
獨行俠 104:96 灰熊 104 - 96
爵士 136:104 灰狼
金塊 120:114(OT) 鵜鶘
拓荒者 94:104 勇士
魔術 130:142 國王
塞爾蒂克 111:114 快艇
NBA明日賽程
時間 主場 客場
08:00 爵士 vs. 76人(緯來體育台)
09:00 湖人 vs. 灰熊(Eleven Sports 1、愛爾達體育1台)
09:30 金塊 vs. 馬刺
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