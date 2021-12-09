NBA／今日戰績表 勇士柯瑞飆進6個三分球助隊打敗拓荒者

湖人開季前的戰雷打得震天價響，對比目前西區第六的戰績，確實仍是小雨幾滴。但失望之處仍有驚喜的雲霓，替補小將蒙克（Malik Monk）就打出了令人意外的表現。這位令黃蜂失望的樂透新秀，昔日曾因違反禁藥

2021-12-09 07:00