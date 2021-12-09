屋漏偏逢連夜雨 拓荒者瀕臨全面性崩盤

拓荒者隊擁有一項NBA現代進行式的紀錄，就是連八季打進季後賽。湖人沒有、勇士沒有、公鹿沒有，馬刺也早停了他們的連續季後賽出場了。但這八年中拓荒者只有一次挺進西區冠軍賽，四次在首輪就出局，總成績為22勝37勝。上一季再次季後賽一輪遊後，拓荒者隊決定要改朝換代，將待了九年的總教練史達茲炒掉。這一舉動幾乎動搖國本，因為史達茲是拓荒者一哥里拉德生涯唯一一位總教練，全NBA都知道里拉德力挺史總，但拓荒者籃球事務總裁（應該說前任了）歐希利卻還是要執意要換人，親手挑選了從沒當過總教練的畢拉普斯來接手。

畢拉普斯的執教風格和史達茲完全不同，史達茲容許拓荒者雙槍自由發揮，做很多單兵攻擊和雙人擋拆；畢拉普斯則是戰術控，對每次攻防都要求按照計畫執行，不放權給球員自行處理。只要事情不是按照畢拉普斯的劇本走，那你可慘了，不管是在球場上、板凳區、休息室、練習場或影片室，都準備被畢總狠狠削一頓。如果你今年有看過拓荒者隊的比賽，你可以從球員的肢體語言看得出來，他們現在打球一點都不快樂。輸球固然難過，贏球也不見得開心。

畢拉普斯非常強調防守的紀律和拼勁，但歐希利所組成的新陣容缺乏讓畢拉普斯可運用的高度和運動機動性。歐希利開除史達茲的理由之一就是防守太差，但今年的拓荒者的防守效率值卻是NBA倒數第一，比上季還倒退一名。失分（111.3）雖然比去年低，但排名倒退兩名至第26名，對手命中率也從倒數第六退步到倒數第二。讓拓荒者迷紛紛跳腳，說畢拉普斯根本就是個和海報不符的西貝貨。

畢拉普斯(右)本季開始風光地接下拓荒者帥印，好像能傳承他過去在球員時代的奪冠經驗，但現在球隊戰績不佳，他卻開始砲轟球員。 美聯社

畢拉普斯高壓式的執教風格也讓里拉德打起球來綁手綁腳，本季他的得分（21.5分）是七年來新低，比去年足足少了7分，投籃命中率和三分命中率都是生涯最低點；進階的進攻指數則是在連續四年破120後，今年降至111。里拉德最拿手的擋拆進攻績效也大跌，從上季每次持球的1.073分暴跌至0.883分。里拉德個人數字大幅下滑，加上球隊戰績不佳，讓已經多次要求制服組補強的托荒一哥更加不爽。雖然小里數次出來滅火，說他和畢拉普斯之間沒有不和，一切都是外界妄加揣測，但實在沒人相信。

歐希利在經過一整個月的調查之後，終於因為職場霸凌風波而遭開除。其實開季前大動作整頓球團的歐希利，深信這次他在雙槍身邊組好了史上最佳團隊，但球隊的核心仍是里拉德。拓荒者近況可能是NBA當今最悲慘的一隊，近七場比賽輸了六場，里拉德一直在和受傷的腹斜肌奮鬥，終於在這個月撐不下去了，其他人卻無力補上，在主場被重建中的馬刺隊以114比83狠狠地羞辱了一番。在賽後跑拓荒者新聞已經23年的記者奎克（Jason Quick）問畢拉普斯最擔心什麼。

「我現在最大的擔心是，我們真的不夠認真。」畢總很老實地說，「我希望我們每場比賽都能更有競爭力，我沒有每一戰都感受到這種拼勁。這是我擔心的。」他接手時，已經預期到球隊要適應新教練團（史達茲的人一個都沒留）、新的戰術，但他沒想到的是，這支球隊卻已經連最起碼的士氣都所剩無幾了。

但歐希利留下的最大爛攤子，也許是雙槍中的麥凱倫。歐希利在親自操盤的首次選秀會中，力主在第十順位從沒出過NBA球員的理海大學選來麥凱倫；是他堅持要讓拓荒者打小里加麥凱倫的雙衛快打，也是他在2019年夏天給了從未打過明星賽的麥凱倫三年一億美金的明星級頂約。歐希利一直希望麥凱倫能打出成績，好證明他當年的眼光慧眼獨具。只是一年又一年的失望，一次又一次的提早放假，讓人懷疑雙槍的天花板。

拓荒者後衛麥凱倫(右)是否能與球隊主將里拉德有加乘效果，幾乎是年年被熱門討論的話題，但目前在里拉德受傷之後，麥凱倫身體也出狀況，拓荒者本季情勢更不樂觀。 美聯社

一個好例子擺在眼前，當年暴龍隊用德羅展和洛瑞雙衛合作了六年，兩人各入選四次明星賽，五次打進季後賽，但也只有一次打進東區冠軍賽，尤其從15/16年起連三季被LBJ的騎士隊淘汰，讓暴龍總管尤基利毅然拆散雙衛，從馬刺換來雷納德一季，這個豪賭真的就讓暴龍拿到隊史唯一一座冠軍。

從脾氣暴躁的總管，在毀掉球團工作文化後黯然走人，到炒掉最被球隊一哥信任的總教練，換了個人人敢怒不敢言的新教頭，搞到球隊內氣氛分崩離析，里拉德宣稱寧可和NBA毒瘤西蒙斯同隊，麥凱倫如同小媳婦般地向里拉德輸誠，拓荒者隊在這個賽季幾乎能遭遇到的肥皂劇都遇上了。連續八年打進的季後賽，應該本季也要終止了。