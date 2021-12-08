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NBA／今日戰績表 湖人三巨頭本季最順一役輕取世仇綠衫軍

聯合新聞網 / 綜合報導
湖人三巨頭打出本季最佳配合，輕取世仇綠衫軍。 路透社
湖人三巨頭打出本季最佳配合，輕取世仇綠衫軍。 路透社

NBA今日戰績表

籃網 102:99 獨行俠

尼克 121:109 馬刺

塞爾蒂克 102:117 湖人

NBA明日賽程

時間 主場 客場

08:00 公牛 vs. 騎士

08:00 巫師 vs. 活塞

08:00 尼克 vs. 溜馬

08:00 76人 vs. 黃蜂

08:30 公鹿 vs. 熱火(緯來體育台)

08:30 雷霆 vs. 暴龍

09:00 金塊 vs. 鵜鶘

09:00 籃網 vs. 火箭

09:00 爵士 vs. 灰狼

09:00 獨行俠 vs. 灰熊

11:00 拓荒者 vs. 勇士(Eleven Sports1、愛爾達體育1台)

11:00 魔術 vs. 國王

11:30 塞爾蒂克 vs. 快艇

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