NBA／今日戰績表 湖人三巨頭本季最順一役輕取世仇綠衫軍
NBA今日戰績表
籃網 102:99 獨行俠
尼克 121:109 馬刺
塞爾蒂克 102:117 湖人
NBA明日賽程
時間 主場 客場
08:00 公牛 vs. 騎士
08:00 巫師 vs. 活塞
08:00 尼克 vs. 溜馬
08:00 76人 vs. 黃蜂
08:30 公鹿 vs. 熱火(緯來體育台)
08:30 雷霆 vs. 暴龍
09:00 金塊 vs. 鵜鶘
09:00 籃網 vs. 火箭
09:00 爵士 vs. 灰狼
09:00 獨行俠 vs. 灰熊
11:00 拓荒者 vs. 勇士(Eleven Sports1、愛爾達體育1台)
11:00 魔術 vs. 國王
11:30 塞爾蒂克 vs. 快艇
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