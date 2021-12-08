NBA／今日戰績表 湖人三巨頭本季最順一役輕取世仇綠衫軍

近5場比賽平均出賽時間超過40分鐘的杜蘭特（Kevin Durant），在今天對獨行俠比賽前三節沒有太多表現，一直到第四節才找回準星，單節獨拿11分，包括最後讓球隊立於不敗之地的關鍵跳投。 「我

2021-12-08 17:05