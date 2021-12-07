NBA／被教練移出輪值 華克無奈：別無選擇只能接受

今年才轉戰大蘋果的華克（Kemba Walker）近期因表現低迷，被教練團移出球隊輪換陣容，日前他受訪時無奈表示，自己只能被迫接受這個決定。

今年夏天華克自降價碼加入尼克，原先以為對球隊來說無疑是一個利多於弊的補強，沒想到球季已經進行了四分之一，尼克的戰績不但沒有比去年更上一層樓，目前就連附加賽都打不到，而且在競爭力相對沒有西區激烈的東區排名都僅第11。

身為去年聯盟防守最強悍的球隊，尼克今年給對手的場均得分竟然高達109.8，在聯盟排名第22，面對如此不及格的防守水準，球隊認為問題來源就是出在攻守不均的華克，於是決定開刀他，將他暫時移出球隊輪換陣容。

對於無法出賽幫助球隊，華克表示，「這對我來說很艱難，因為作為一名競爭者，我喜歡打籃球，我喜歡在場上較勁，這是我職業生涯中第一次發生這種情況，但我尊重教練做的決定，對他來說這可能也不是一件容易的事，這是他做出的選擇，我別無選擇，只能接受。」