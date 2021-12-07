快訊

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

獨／警察「聖經」大修訂 避免性侵被害人遭二次傷害最有感

NBA／被教練移出輪值 華克無奈：別無選擇只能接受

聯合新聞網 / 綜合報導
華克(中)被教練團移出球隊輪換陣容，他無奈表示只能被迫接受這個決定。 美聯社
華克(中)被教練團移出球隊輪換陣容，他無奈表示只能被迫接受這個決定。 美聯社

今年才轉戰大蘋果的華克（Kemba Walker）近期因表現低迷，被教練團移出球隊輪換陣容，日前他受訪時無奈表示，自己只能被迫接受這個決定。

今年夏天華克自降價碼加入尼克，原先以為對球隊來說無疑是一個利多於弊的補強，沒想到球季已經進行了四分之一，尼克的戰績不但沒有比去年更上一層樓，目前就連附加賽都打不到，而且在競爭力相對沒有西區激烈的東區排名都僅第11。

身為去年聯盟防守最強悍的球隊，尼克今年給對手的場均得分竟然高達109.8，在聯盟排名第22，面對如此不及格的防守水準，球隊認為問題來源就是出在攻守不均的華克，於是決定開刀他，將他暫時移出球隊輪換陣容。

對於無法出賽幫助球隊，華克表示，「這對我來說很艱難，因為作為一名競爭者，我喜歡打籃球，我喜歡在場上較勁，這是我職業生涯中第一次發生這種情況，但我尊重教練做的決定，對他來說這可能也不是一件容易的事，這是他做出的選擇，我別無選擇，只能接受。」

尼克

相關新聞

火箭6連勝鬼神莫測 麥來瘋傳奇正在上演

開季1勝16敗，其中火箭遭遇15連勝，15連敗後火箭最近取得6連勝，火箭締造北美四大職業運動(NBA、MLB大聯盟、NFL美式足球、NHL冰球)歷史最「神」紀錄。 火箭15連敗後6連勝，是因為團

公牛隊防守排名揚升 板凳英雄卡盧索當居首功

NBA球季開打已過一個多月，今年戰力版圖明顯更動，最令人訝異是在東區排名，除了布魯克林籃網隊16勝（至12月5日）站上第一，第二名竟是同摘16勝的芝加哥公牛隊，領先去年的衛冕隊伍密爾瓦基公鹿隊。從一支

NBA／隊友讚史上最佳射手 柯瑞破三分球紀錄倒數計時

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）前一戰碰馬刺隊外線17投僅5中，今天對魔術隊馬上手感回溫，連同第一節的中...

NBA／不特別想外線紀錄 柯瑞：享受每一刻

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天碰魔術隊再展現身射功夫，連同第一節壓哨的大號外線在內，全場三分球13...

NBA／被教練移出輪值 華克無奈：別無選擇只能接受

今年才轉戰大蘋果的華克（Kemba Walker）近期因表現低迷，被教練團移出球隊輪換陣容，日前他受訪時無奈表示，自己只能被迫接受這個決定。 今年夏天華克自降價碼加入尼克，原先以為對球隊來說無疑是一

籃球／籲勿輕忽運動傷害 錢薇娟盼T1打造永續經營理念

台灣女籃傳奇、現任T1聯盟會長錢薇娟今天受邀出席生生優動運動物理治療診所忠孝新生分院的開幕儀式，並於現場檢驗身體機能及體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。