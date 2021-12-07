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籃球／籲勿輕忽運動傷害 錢薇娟盼T1打造永續經營理念

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
錢薇娟（右）呼籲年輕運動員絕勿輕忽運動傷害。圖 / 生生優動診所提供
錢薇娟（右）呼籲年輕運動員絕勿輕忽運動傷害。圖 / 生生優動診所提供

台灣女籃傳奇、現任T1聯盟會長錢薇娟今天受邀出席生生優動運動物理治療診所忠孝新生分院的開幕儀式，並於現場檢驗身體機能及體驗療程，並呼籲年輕運動員絕勿輕忽運動傷害。  

錢薇娟吐露這幾年深受慢性疼痛所苦，尤其是經過了三次的膝蓋手術後留下的舊傷仍隱隱作痛，她認為籃球算是最容易出現運動傷害的球類運動，以往運動員多半是透過消炎止痛藥或開刀修復患處，她認為這樣的療法治標不治本，更會降低身體的肌力及柔軟度，對於運動員是極大的職業傷害。

甚至早期的的教練常會叮嚀錢薇娟「要跟傷痛相處成長並戰勝傷痛，這是運動員的最高境界」，而隨著體力衰退、運動量減少，運動傷害所導致的「慢性疼痛」會慢慢湧現。

錢薇娟指出，給予台灣優秀球員健全、永續經營的職籃環境正是她接下T1聯盟的核心理念，其中也包含了提高球員對於運動傷害的關注，藉此延續球員的職涯年齡。她強烈建議受傷的球員應重視疼痛，甚至應接受包含增生療法、徒手治療、運動治療整合性療法，以達到全面的緩解及預防慢性疼痛發生。

生生優動診所院長鐘英華醫師點出，增生療法是目前治療運動傷害常見的方式，透過自身細胞加速治療，不會產生排斥或藥物過敏問題，治療效果高達八成，針對肩頸、膝蓋等關節部位則更為顯著，在運動傷害治療中扮演極重要的角色，能有效確實且迅速地進行疼痛治療，生生優動診所首創增生療法同時搭配物理徒手、運動治療的整合療法，可望從根本解決痛點，徹底擺脫疼痛，為下一場比賽調整好最佳狀態。

錢薇娟 T1聯盟

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