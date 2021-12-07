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火箭6連勝鬼神莫測 麥來瘋傳奇正在上演

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
火箭開季前17戰只拿到1勝，在球星沃爾仍未上陣、格林缺席的情況下，火箭陣中除了老將葛登(中)、中鋒伍德外，僅剩下一些蝦兵蟹將，但近來竟然打出6連勝，讓人感覺不可思議。 美聯社
火箭開季前17戰只拿到1勝，在球星沃爾仍未上陣、格林缺席的情況下，火箭陣中除了老將葛登(中)、中鋒伍德外，僅剩下一些蝦兵蟹將，但近來竟然打出6連勝，讓人感覺不可思議。 美聯社

開季1勝16敗，其中火箭遭遇15連勝，15連敗後火箭最近取得6連勝，火箭締造北美四大職業運動(NBA、MLB大聯盟、NFL美式足球、NHL冰球)歷史最「神」紀錄。

火箭15連敗後6連勝，是因為團隊防守更出色，輪轉體系更緊密？應該不是，火箭這波6連勝場均失分逾113分還是偏高。更難以置信的是這波6連勝中火箭先發後衛格林缺席5場，另一名主力後衛波特傷停一場，但火箭進攻更猛，三分更凶，球權分享更自在，攻防轉換節奏也流暢出色。

格林是火箭第二得分手，波特是第三號得分手(目前被葛登超越，波特變火箭第四)，兩名年輕後衛都是體能勁爆，未來被看好天賦滿滿新秀，但兩人投籃太差，臨場狀況極不穩定，經驗、心智、解讀比賽方式仍需要時間累積。

火箭後衛波特(右)在場上拚勁很夠，也很勇於出手，但打到生涯第3季，投籃命中率持逐年退步到35.8%，罰球命中率62.9%，以先發後衛來說實在太不像話。 美聯社
火箭後衛波特(右)在場上拚勁很夠，也很勇於出手，但打到生涯第3季，投籃命中率持逐年退步到35.8%，罰球命中率62.9%，以先發後衛來說實在太不像話。 美聯社

火箭6連勝中贏公牛、黃蜂，貨真價實，二勝雷霆拿下魔術再投進17個三分球，以4成25三分命中率轟死鵜鶘都沒有僥倖。火箭意外變身魔法，從15連敗到6連勝，兩個球員加上一個改變至為神奇。

火箭6連勝最大改變是「控球」換人，33歲板凳三分射手葛登意外被拉上先發打控球。火箭今年後場先發組合一直是 19歲菜鳥格林、21歲NBA三年級波特搭檔，兩人都不是控球，都不擅長組織，外線更不靈光，進攻效率低落，只能靠體能天賦和拚勁打球。這兩名年輕後衛都在拚天賦打手氣，對團隊和攻防體系很難發揮帶頭作用。

葛登也不是控球，但至少在傳導、戰術靈活性和解讀比賽都能發揮作用，另外最重要的是外線牽制力、拉開空間。葛登6連勝期間場均16.2分，三分球命中率4成5，充分發揮他的功能為火箭拉開空間，更重要的是火箭半場進攻傳導、跑動更流暢，球不會卡死，隊友都樂於分享籃球，打出更好團隊合作。

老將葛登(左)長期以來都是哈登的副手或替補，投籃準度本來也很不好，但本季有9場調到先發，減少過去習慣的瘋狂三分線投射，他反而繳出生涯最高的46.7%投籃命中率。 美聯社
老將葛登(左)長期以來都是哈登的副手或替補，投籃準度本來也很不好，但本季有9場調到先發，減少過去習慣的瘋狂三分線投射，他反而繳出生涯最高的46.7%投籃命中率。 美聯社

內線長人伍德得到解放，以往更喜歡在高位策應、出手和躲在底角投三分球的伍德，更常在低位和底線得到空間完成偷襲。193公分迷你大前鋒泰德也得到解放，泰德就是火箭拚命三郎和能量帶動者，火箭有效拉開空間，泰德在禁區橫衝直撞取得極大奇襲效果。

除了控球換人，葛登先發，火箭6連勝意外打出一個超級「矇面俠」麥修斯。

25歲麥修斯是2019年落選新人，過去兩年都在巫師沾醬油熱板凳，隨時等著被裁，今年季前被裁後火箭用雙向合約認領，聊備一格，火箭完全沒有把196公分白人得分後衛麥修斯當成球隊未來和培養重點。

格林傷停不能打，波特還在每日觀察名單，葛登先發，麥修斯就被推上先發。麥修斯這一波6連勝5場先發，6連勝期間場均15.6分，三分球命中率4成62，六戰一共投進23個三分球，每場將近命中4記三分。

火箭三年級生麥修斯(左)過去兩季場均得分都在5分左右，但近來被拉上先發後表現大爆發，頗有火箭版林來瘋的味道！ 美聯社
火箭三年級生麥修斯(左)過去兩季場均得分都在5分左右，但近來被拉上先發後表現大爆發，頗有火箭版林來瘋的味道！ 美聯社

從板凳最後一個，幾乎沒有上場空間和角色，搖身一變在6連勝中場均出賽33分鐘，麥修斯防守對位不吃虧，三分精準，拉開空間又完全不佔球權，進攻效率和防守角色定位，完全符合火箭現在隊型。

麥斯修先發搭檔203公分中鋒泰斯、193公分前鋒泰德、208公分大前鋒伍德，火箭團隊進攻效果出奇完美的好，外線夠穩、空間拉開，禁區更好突破，火箭教練西拉斯究竟是用兵如神，知人善用？還是一切純屬意外，留給時間證明。

西拉斯上季才接手火箭進行重建任務，他經歷了非常艱困的一段時間，改造是否收到成效，還是這只是一時好運的美麗誤會？現在說都還太早。 美聯社
西拉斯上季才接手火箭進行重建任務，他經歷了非常艱困的一段時間，改造是否收到成效，還是這只是一時好運的美麗誤會？現在說都還太早。 美聯社

葛登穩定三分輸出和豐富經驗，麥修斯超級出色三分火力、拉開空間又不佔球權，兩個得分後衛意外改變火箭，也讓火箭必須認清格林、波特稚嫩經驗和拙劣外線，未來該如何定位才能真正幫助火箭起飛。

火箭意外驚喜和6連勝神奇魔法仍在延續，NBA確是神蹟之地。

火箭 哈登 葛登

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