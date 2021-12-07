公牛隊防守排名揚升 板凳英雄卡盧索當居首功

NBA球季開打已過一個多月，今年戰力版圖明顯更動，最令人訝異是在東區排名，除了布魯克林籃網隊16勝（至12月5日）站上第一，第二名竟是同摘16勝的芝加哥公牛隊，領先去年的衛冕隊伍密爾瓦基公鹿隊。從一支重建隊伍迅速竄升，媒體大篇幅分析背後原因，讓我注意到的是卡盧索（Alex Caruso）。

公牛隊的總教練唐納文（Billy Donovan）不但會用卡盧索，也相當愛用這位奇兵。在其觀點，卡盧索與邁阿密熱火隊的老將海斯倫（Udonis Haslem）類似，都是輪替陣容的幕後英雄，儘管海斯倫已步入生涯末期，但41歲的他大部分仍坐板凳上，對場上奔馳的小將們給予指點。

在唐納文心中，兩人崛起過程類似，先後在2002年、2016年被選秀會排拒門外，卻懂得抓住機會，在場上作出貢獻刷存在感，甚至成為不可或缺的一員。唐納文說：「我帶過海斯倫四年，他擁有大學籃壇最佳的低位進攻。但是，在NBA那一套並不管用，最終選擇以不同方式影響比賽。」身為教練，他能看出這些人在場上的價值。

公牛隊這支上季仍在重建的隊伍，今年開季就拉出一波連勝，現在高居東區排行榜第二名，僅次於布魯克林籃網隊。 美聯社

加入公牛隊後，年方27歲的卡盧索有個綽號：「球場上的教練」，能夠適時判斷情勢、在場上補齊球隊所需，無論是攻防轉換、傳球、防守補位、籃板等，你總會看到他突然竄出來，在球隊最需要時出手。接受當地媒體採訪時，卡盧索表示：「籃球是我最喜歡、最關注的事，也許我沒有出色條件，但論熱情不輸給任何人。」

洛杉磯湖人隊季外大換血，補進不同的陣容，也送走一些核心，包括全方位的板凳好手卡盧索，至今仍有不少球迷感嘆，湖人隊最大損失是走了卡盧索。加入公牛前，他上季出賽1216分鐘，這一季以其吃重的角色定位，時間可望締造新高，甚至有機會入選最佳防守陣容。

公牛隊的總教練唐納文對卡盧索(左)讚譽有加，認為這位球員透過不同手段來影響比賽、幫助球隊獲勝 美聯社

公牛隊的主將之一德羅展（DeMar DeRozan）說：「這傢伙有兩下子！有時候，我在比賽完查看數據，卡盧索一個人竟有多達四到五次的抄截，他在防守端的高能量啟發我們，實在難以置信，這點功不可沒。」卡盧索缺乏華麗的數據，但比賽內容卻經常登上鏡頭，無論是背後妙傳抑或突如其來的抄球，均令人鼓掌叫好。

上周四對紐約尼克隊的比賽，卡魯索僅花兩分半鐘，就靠一己之力讓尼克隊吞四次犯規，第一節共累積五次、全場六次。尼克隊的球員吉布森（Taj Gibson）被惹火，甚至對裁判大吼大叫，導致最終被驅逐出場，一共上場才三分鐘，因為他對卡盧索給予隊友的掩護一籌莫展。此外，卡盧索還能讓隊友變成賽事焦點，包括背後傳球讓佛西維奇（ Nikola Vučević）灌籃，又從兩名尼克隊的後衛間突破傳球，適時將球傳給在外線埋伏的鮑爾（Lonzo Ball）、拉文（ Zach LaVine）投三分球，也能和德羅展發起快攻，其策應和傳球視野讓公牛隊的攻勢活絡起來。

更妙的是，卡盧索能守五個位置，無論是移動速度驚人的後衛，還是身材高大的中鋒，他都能讓對方打得很不舒服。以上周對尼克隊比賽為例，卡盧索先後守過羅斯（Derrick Rose）、藍道（Julius Randle）、奎克利（Immanuel Quickley）、托平（Obi Toppin）、羅賓遜（Mitchell Robinson）等，幾乎每個人都和卡盧索對位過。

面對羅斯，卡盧索用教科書等級的腳步關了對方路線。在第一節對上身高 6 呎 8 吋、體重 250 磅的藍道爭奪低位時，6呎4吋的卡盧索拒絕讓步，兩人互相拉扯。他的強橫已打出名氣，早在洛杉磯時就有「禿曼巴」這個外號，指的就是場上霸氣，絲毫不向對手示弱。他會努力瓦解防守、幫隊友創造機會、製造犯規與失誤，幹眾多苦差事以襯托公牛先發陣容鍍金。

上週對紐約尼克隊的比賽，卡盧索(右)一個人就造成對方共六次犯規，其中有五次集中在第一節，還造成吉布森被驅逐出場。 美聯社

唐納文說：「我很欣賞卡盧索的一點，是懂得自己可以做什麼事，也知道比賽時有些細節，可對勝利產生巨大影響。」你相信嗎？他現在平均每場有2.3次抄捷，這數據在NBA暫居榜首，開季至今僅三場比賽沒抄捷，其他19場都能從對方手裡「把球偷走」。

這項數據還把公牛隊防守排名堆到聯盟第九位，在卡盧索的帶動下全隊每場8.3次抄捷。他的隊友德羅展說：「卡盧索很不可思議，我相信就算對上歐尼爾（Shaquille O'Neal）這重磅級的巨人，他也會想辦法把對手擊倒。」