快訊

新竹失聯移工打疫苗被捕？ 指揮中心三度重申：不會查處

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公牛隊防守排名揚升 板凳英雄卡盧索當居首功

聯合新聞網 / 陳光立
上季在洛杉磯湖人隊穿針引線的板凳奇兵卡盧索(左)，本季加盟公牛隊後表現再升級，靠著一己之力提升全隊防守質量。 美聯社
上季在洛杉磯湖人隊穿針引線的板凳奇兵卡盧索(左)，本季加盟公牛隊後表現再升級，靠著一己之力提升全隊防守質量。 美聯社

NBA球季開打已過一個多月，今年戰力版圖明顯更動，最令人訝異是在東區排名，除了布魯克林籃網隊16勝（至12月5日）站上第一，第二名竟是同摘16勝的芝加哥公牛隊，領先去年的衛冕隊伍密爾瓦基公鹿隊。從一支重建隊伍迅速竄升，媒體大篇幅分析背後原因，讓我注意到的是卡盧索（Alex Caruso）。

公牛隊的總教練唐納文（Billy Donovan）不但會用卡盧索，也相當愛用這位奇兵。在其觀點，卡盧索與邁阿密熱火隊的老將海斯倫（Udonis Haslem）類似，都是輪替陣容的幕後英雄，儘管海斯倫已步入生涯末期，但41歲的他大部分仍坐板凳上，對場上奔馳的小將們給予指點。

在唐納文心中，兩人崛起過程類似，先後在2002年、2016年被選秀會排拒門外，卻懂得抓住機會，在場上作出貢獻刷存在感，甚至成為不可或缺的一員。唐納文說：「我帶過海斯倫四年，他擁有大學籃壇最佳的低位進攻。但是，在NBA那一套並不管用，最終選擇以不同方式影響比賽。」身為教練，他能看出這些人在場上的價值。

公牛隊這支上季仍在重建的隊伍，今年開季就拉出一波連勝，現在高居東區排行榜第二名，僅次於布魯克林籃網隊。 美聯社
公牛隊這支上季仍在重建的隊伍，今年開季就拉出一波連勝，現在高居東區排行榜第二名，僅次於布魯克林籃網隊。 美聯社

加入公牛隊後，年方27歲的卡盧索有個綽號：「球場上的教練」，能夠適時判斷情勢、在場上補齊球隊所需，無論是攻防轉換、傳球、防守補位、籃板等，你總會看到他突然竄出來，在球隊最需要時出手。接受當地媒體採訪時，卡盧索表示：「籃球是我最喜歡、最關注的事，也許我沒有出色條件，但論熱情不輸給任何人。」

洛杉磯湖人隊季外大換血，補進不同的陣容，也送走一些核心，包括全方位的板凳好手卡盧索，至今仍有不少球迷感嘆，湖人隊最大損失是走了卡盧索。加入公牛前，他上季出賽1216分鐘，這一季以其吃重的角色定位，時間可望締造新高，甚至有機會入選最佳防守陣容。

公牛隊的總教練唐納文對卡盧索(左)讚譽有加，認為這位球員透過不同手段來影響比賽、幫助球隊獲勝 美聯社
公牛隊的總教練唐納文對卡盧索(左)讚譽有加，認為這位球員透過不同手段來影響比賽、幫助球隊獲勝 美聯社

公牛隊的主將之一德羅展（DeMar DeRozan）說：「這傢伙有兩下子！有時候，我在比賽完查看數據，卡盧索一個人竟有多達四到五次的抄截，他在防守端的高能量啟發我們，實在難以置信，這點功不可沒。」卡盧索缺乏華麗的數據，但比賽內容卻經常登上鏡頭，無論是背後妙傳抑或突如其來的抄球，均令人鼓掌叫好。

上周四對紐約尼克隊的比賽，卡魯索僅花兩分半鐘，就靠一己之力讓尼克隊吞四次犯規，第一節共累積五次、全場六次。尼克隊的球員吉布森（Taj Gibson）被惹火，甚至對裁判大吼大叫，導致最終被驅逐出場，一共上場才三分鐘，因為他對卡盧索給予隊友的掩護一籌莫展。此外，卡盧索還能讓隊友變成賽事焦點，包括背後傳球讓佛西維奇（ Nikola Vučević）灌籃，又從兩名尼克隊的後衛間突破傳球，適時將球傳給在外線埋伏的鮑爾（Lonzo Ball）、拉文（ Zach LaVine）投三分球，也能和德羅展發起快攻，其策應和傳球視野讓公牛隊的攻勢活絡起來。

更妙的是，卡盧索能守五個位置，無論是移動速度驚人的後衛，還是身材高大的中鋒，他都能讓對方打得很不舒服。以上周對尼克隊比賽為例，卡盧索先後守過羅斯（Derrick Rose）、藍道（Julius Randle）、奎克利（Immanuel Quickley）、托平（Obi Toppin）、羅賓遜（Mitchell Robinson）等，幾乎每個人都和卡盧索對位過。

面對羅斯，卡盧索用教科書等級的腳步關了對方路線。在第一節對上身高 6 呎 8 吋、體重 250 磅的藍道爭奪低位時，6呎4吋的卡盧索拒絕讓步，兩人互相拉扯。他的強橫已打出名氣，早在洛杉磯時就有「禿曼巴」這個外號，指的就是場上霸氣，絲毫不向對手示弱。他會努力瓦解防守、幫隊友創造機會、製造犯規與失誤，幹眾多苦差事以襯托公牛先發陣容鍍金。

上週對紐約尼克隊的比賽，卡盧索(右)一個人就造成對方共六次犯規，其中有五次集中在第一節，還造成吉布森被驅逐出場。 美聯社
上週對紐約尼克隊的比賽，卡盧索(右)一個人就造成對方共六次犯規，其中有五次集中在第一節，還造成吉布森被驅逐出場。 美聯社

唐納文說：「我很欣賞卡盧索的一點，是懂得自己可以做什麼事，也知道比賽時有些細節，可對勝利產生巨大影響。」你相信嗎？他現在平均每場有2.3次抄捷，這數據在NBA暫居榜首，開季至今僅三場比賽沒抄捷，其他19場都能從對方手裡「把球偷走」。

這項數據還把公牛隊防守排名堆到聯盟第九位，在卡盧索的帶動下全隊每場8.3次抄捷。他的隊友德羅展說：「卡盧索很不可思議，我相信就算對上歐尼爾（Shaquille O'Neal）這重磅級的巨人，他也會想辦法把對手擊倒。」

公牛 德羅展 卡盧索

相關新聞

火箭6連勝鬼神莫測 麥來瘋傳奇正在上演

開季1勝16敗，其中火箭遭遇15連勝，15連敗後火箭最近取得6連勝，火箭締造北美四大職業運動(NBA、MLB大聯盟、NFL美式足球、NHL冰球)歷史最「神」紀錄。 火箭15連敗後6連勝，是因為團

公牛隊防守排名揚升 板凳英雄卡盧索當居首功

NBA球季開打已過一個多月，今年戰力版圖明顯更動，最令人訝異是在東區排名，除了布魯克林籃網隊16勝（至12月5日）站上第一，第二名竟是同摘16勝的芝加哥公牛隊，領先去年的衛冕隊伍密爾瓦基公鹿隊。從一支

NBA／隊友讚史上最佳射手 柯瑞破三分球紀錄倒數計時

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）前一戰碰馬刺隊外線17投僅5中，今天對魔術隊馬上手感回溫，連同第一節的中...

NBA／不特別想外線紀錄 柯瑞：享受每一刻

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天碰魔術隊再展現身射功夫，連同第一節壓哨的大號外線在內，全場三分球13...

NBA／被教練移出輪值 華克無奈：別無選擇只能接受

今年才轉戰大蘋果的華克（Kemba Walker）近期因表現低迷，被教練團移出球隊輪換陣容，日前他受訪時無奈表示，自己只能被迫接受這個決定。 今年夏天華克自降價碼加入尼克，原先以為對球隊來說無疑是一

籃球／籲勿輕忽運動傷害 錢薇娟盼T1打造永續經營理念

台灣女籃傳奇、現任T1聯盟會長錢薇娟今天受邀出席生生優動運動物理治療診所忠孝新生分院的開幕儀式，並於現場檢驗身體機能及體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。