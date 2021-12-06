NBA／柯瑞外線手感太驚人！觀眾席出手、斜背對籃框也能進

勇士隊神射手柯瑞（Stephen Curry）在每場賽前熱身結束後，都會依照慣例到球員通道或觀眾席走道試投「超大號三分球」。昨賽前也不例外，勇士隊官方推特發布柯瑞的試投影片，只見他站在遙遠觀眾席上，最後一派輕鬆地投進，而且還是顆精準的「空心球」。

柯瑞有著聯盟最頂級的外線投射能力，而他在每場賽前練習後，都會在球員通道或觀眾席走道上試投，除了娛樂提早進場的球迷，也順便測試今日外線手感如何。

從勇士隊官方推特發布的影片可看見，柯瑞站在一樓的觀眾席出入口，一派輕鬆地出手，球的拋物線、高度都恰到好處，最終形成完美的空心球。而且這球不只距離籃框超遠，還是從籃板斜後方進球，難度相當高，投進後他甚至興奮地做頂屁股的搞怪動作娛樂現場觀眾。

不過，柯瑞可能沒料到，賽前雖有絕佳手感，一上場卻失靈。他昨天雖攻下全場最高的27分，但投籃命中率不佳，僅28投7中，距離聯盟三分球王艾倫（Ray Allen）的紀錄僅剩下22球。