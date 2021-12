NBA／人權中鋒康特罵林書豪「可恥」 籲與台灣站在一起

美國職籃NBA塞爾蒂克中鋒康特關注人權議題,繼點名人氣球星「小皇帝」詹姆斯後,今天分別在臉書與推特發文呼籲林書豪與台灣站在一起。

土耳其裔的美籍中鋒康特(Enes Kanter)在臉書(Facebook)與推特(Twitter)發文稱:「Jeremy Lin林書豪真可恥,難道你還沒受夠中國共產黨要你閉嘴的銀彈攻勢嗎?你背棄你的國家和人民多麼噁心。」

Shame on you @JLin7



Haven’t you had enough of that Dirty Chinese Communist Party money feeding you to stay silent?



How disgusting of you to turn your back against your country & your people.



Stand with Taiwan!

Stop bowing to money & the Dictatorship.



Morals over Money brother