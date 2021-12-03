控場天賦迥然不同 球家兄弟各領風騷

說到聯盟兄弟檔，過去有加索兄弟的制霸禁區，也有仍在征戰的莫里斯兄弟、洛培茲兄弟，字母哥家族，以及魔術的德國華格納兄弟組合，清一色都是中前鋒組合。反倒是位置同屬於後場球員的兄弟檔就比較少見，像是哈樂戴家三兄弟，或者是球家雙寶都是其中的例子。

其中，本賽季才轉戰東區的鮑爾(Lonzo Ball)迎來他職業生涯的轉捩點，快速適應了新體系，與教練團，新隊友配合得宜，一同幫助公牛打出東區強權的態勢，目標直指重返榮耀。至於個人特色更鮮明的弟弟小鮑爾(LaMelo Ball)球場上非但沒有碰到二年級的撞牆期，反而是再次刷新了個人之於黃蜂的價值。

小鮑爾的個人數據從得分、籃板、助攻、抄截，個人效率值全都包辦隊上第一，用他搶眼的表現帶動、串連整支球隊的運作。黃蜂在季初的第一個月甚至盤踞東區前幾名，直到近期的3連敗，排名有所下滑，但仍維持住團隊戰力，在競爭激烈的六到九名中徘徊。

小鮑爾一直以來都被捧為是家族中天份最高的，當然也會有許多看衰的流言，認為出自鮑爾家的怪異投籃姿勢很可能也會像當年的大哥一樣被認定為過譽。但小鮑爾與哥哥不同的是，他高中後並沒有循正規道路進入NCAA一年後再投身NBA，他選擇先到澳洲職籃，先行體驗職業賽事。相信這對年少成名的他在心態上的成熟度有著比實戰更重要的磨練。

比起哥哥當年席捲大學籃壇各種獎項，背負著眾多期望加入湖人的壓力，小鮑爾到海外過水的日子，很可能給予他在大學賽場上無法獲得的養份。

鮑爾哥當年在湖人陣中有著眾多等著出頭的天賦小將，加上投籃姿勢詭異，進攻端嚴重水土不服，爾後又接續遇到傷勢找麻煩，身上的光環沒多久就消失殆盡，也結束短短的兩年洛城時光。

小鮑爾全能數據鋒芒綻露 防守對抗性有待加強

反觀小鮑爾在黃蜂的菜鳥年嶄露頭角，本賽季就已經全面成為球隊核心發動機，目前場均20分8.3助攻7.7籃板1.9抄截，就算出手姿勢怪異了些，但39%的三分球命中率也少了許多質疑他投籃威脅不足的聲浪。

基本上小鮑爾在黃蜂的定位，他所展現出的球賽內容，已具備了基本的球星養成特質。在他大膽、華麗的穿針引線下，他能幫助球隊釋放強大進攻火力，目前團隊得分高居聯盟第一，團隊助攻排名聯盟第三。

小鮑爾沒有因為上季拿下新人王就自滿，本季場均得分快速上升到20.0分、助攻增加到8.3次、籃板也提高到7.7個，是相當驚人的全面性成長。 美聯社

可想而知，其中球隊重要連結、主導攻勢的關鍵因子來自於小鮑爾的出色發揮。一如他選前評價的模板白色巧克力威廉斯(Jason Williams)，小鮑爾為黃蜂的比賽注入活力，他充滿自信的個人強烈風格卻又不失臨場判斷力，即便極具觀賞性的球風背後隱含著3.3次的失誤，但是助攻失誤比2.5以他的年紀與持球比例，還算是相當不錯。小鮑爾具備成熟的球賽理解力與傳球天賦，總是能在適當時機引領或者預判隊友的走位，精準的送出一個個漂亮助攻。年僅20歲鮑爾未來的成長空間還有許多想像的空間。

之所以有想像空間在於，小鮑爾仍有許多細節待改進，比如他雖然能將攻守轉換打得漂亮，將球隊節奏帶得輕快，但背後並無法像勇士一樣擁有足夠強大的防守端本錢去支撐，且他個人在防守端的身體對抗性與紮實度仍是十分不足，這點就是他比不上大哥鮑爾的項目。

他的截球或者是籃板球保護都是架在他有優異的臂展和對球落點的預判能力上，未來若想提升自己，他在身體對抗性為首要加強的課題，不僅提升單防能力外，也才有機會在將來面臨更多重兵看守下還能夠從容的應對與發揮。

轉戰公牛迎來生涯轉捩點 大哥鮑爾攻守更有效率

再來提到生涯第五年的大哥鮑爾，其實也不過年僅24歲，但是兩年湖人、鵜鶘的時光中，經歷投籃低潮，傷病困擾，修改投籃姿勢的陣痛期，若不是今年轉戰公牛在看到新希望後，他的潛力開發空間、市場價值很可能就此被各家球探定調，並隨著年齡增長而下滑。公牛的陣容當中有著聯盟最強悍的雙槍得分組合，拉文(Zach Lavine)、德羅展(DeMar DeRozan)優異的單打能力總能替隊友創造不少露出空檔的機會。

鮑爾前兩年在鵜鶘接受球團的投籃姿勢調整，不管出手速度、節奏的變慢，在兩季下來竟也達到三分球37%的水準，而他身體熟悉的肌肉記憶，也於本季收到爆炸性的收穫，雖然兩分、三分投籃次數都比上季還少，但命中率雙雙創下生涯新猷，兩分球42.6%，三分球命中率44%，單場命中三顆。 外界過去對他評價一直是守優於攻的球風，但現在看到鮑爾在外線空檔，防守者肯定不能不撲上去對位干擾的。

公牛得分主力是拉文和德羅展，鮑爾(右)的球權變少並不打緊，他在三分球下的工夫收到了成果，每場投進3.0顆，命中率還高達44.4%。 美聯社

鮑爾比起弟弟的打法更加沉穩，均衡，雖然說他的定位不會像弟弟那樣成為球隊的核心靈魂，但鮑爾有更多貢獻是基本數據無法體現的，以他個人數據來說，場均12.5分4.8助攻都比去年下滑，但他在進攻端的效率與存在感就是比過去更強烈，重點是能幫助球隊取得久違的亮眼戰績。

今年公牛能成功的關鍵在於他們的均衡，團隊得分排名聯盟第12，團隊助攻排名中段，場均失分名列聯盟第8，以防守帶動進攻，後場紮實的防守組合，鮑爾與卡盧索替球隊擋下許多來自第一線的威脅，並製造攻守轉換的進攻回合，這點就是目前年輕的黃蜂戰力所辦不到。

兩兄弟日前的對決，弟弟在個人表現出盡鋒頭，一如他的風格大鳴大放斬獲18分13助攻7籃板，但命中率33%。反到是內斂、沉穩的哥哥卻是16分8助攻1籃板，命中率高達7成5，取得勝利的卻是公牛大勝14分。

鮑爾兄弟本季都有非常明顯的進步，日前在場上對決，兩人也各有佳作，在季後賽時還可能出現精彩的兄弟大戰！ 美聯社

他們兩人在公牛與黃蜂皆有著出色的發揮與團隊融合。兩人擁有系出同門的籃球起源基本功，卻演化出他們各自獨特的風格，用不同的形式影響著球隊。很難用量化表現去評判他們的優劣，唯一能肯定的是本季對他們來說都是各領風騷，挑戰個人與球隊更高舞台的良機。

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