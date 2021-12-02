籃球／第2名歸化籃球員 阿提諾晚間搭機抵達台灣

台灣第2名歸化的籃球員、美國籍中鋒阿提諾今晚與妻子搭機來台，阿提諾下機後未受訪，也未發表任何言論，在完成相關入境手續及採檢作業後，搭乘防疫車輛入住防疫旅館。

阿提諾（William Artino）與妻子搭乘的聯合航空UA-871班機，從美國舊金山出發後，晚間7時40分抵達桃園國際機場。

現年29歲、身高211公分的阿提諾來自美國，今年10月籃協依循戴維斯（Quincy Davis）歸化模式，以殊勳方案提出申請，「可不用放棄原有國籍，也不用受限居留規定」。

中華籃協副秘書長李雲翔今天表示，透過內政部的協助，阿提諾的歸化程序幾乎都已跑完，只剩親自辦理的最後一步。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定，阿提諾14天隔離期滿後，仍有7天自主健康管理。

李雲翔指出，籃協將在自主健康管理期間，協助安排阿提諾自主訓練、維持體能，待檢疫期滿後，就會協助他辦理身分證。依照目前時程來看，阿提諾有機會在耶誕節前取得台灣身分證。

李雲翔說，阿提諾成為「新台灣人」後，希望替未來歸化台灣的球員開一扇門，因為有別於前一任的歸化球員戴維斯，這次阿提諾的歸化不再需要放棄美國國籍。相信阿提諾的成功案例，未來也能增加球員歸化的意願。

籃協秘書長李一中日前表示，台灣目前擁有3個籃球聯賽，依規定無論是SBL超級籃球聯賽或P.LEAGUE+聯盟，阿提諾都屬於外籍球員，而台灣運彩xT1聯盟被視為第3類球員（包括亞洲外援、華裔球員、歸化球員與外籍生）。

李一中當時指出，籃協雖願意放人讓阿提諾參加職業隊，但接下來的母隊須與籃協、阿提諾簽訂三方合約，確保若國家隊徵召，阿提諾須以國家隊行程優先，球團也要全力配合。