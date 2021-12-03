人老薪低卻還是魔獸級防守 哈沃德正改變籃球觀念

生涯三次拿下年度最佳防守球員，五次籃板王，兩次火鍋王，2020年35歲生涯第16年才跟著詹姆斯和湖人摘下生涯第一座NBA總冠軍，「魔獸」哈沃德擺在NBA歷史絕對有資格進入史上75大球星。很可惜NBA官方專業和進階數據根本忘了魔獸，但歷史和籃球、球迷並沒有忘記。

哈沃德在生涯最後這幾年拿著老將底薪打替補，不計角色多寡和上場時間，放下明星身段驕氣，扮演角色球員靠防守拚勁改變比賽，扭轉人們對籃球認知。

即使不會跳投，沒有三分球拉開空間能力，更沒有各種背框得分能力和迷人進攻技藝，但靠著防守改變比賽，重新塑造自己在籃球場上價值，哈沃德回鍋湖人正在創造籃球新生。

哈沃德(右3)生涯5度摘下籃板王，在2008-2010兩個球季他都是籃板王兼火鍋王，08-09球季他的平均得分達到20.6分，09-10球季則是全勤出賽還有全聯盟第一的61.2%投籃命中率，當時完全是禁區的王者。 歐新社資料照片

以防守之名，哈沃德拿底薪、打替補、打不一定能上場角色球員，除了證明自己實力，更改變籃球傳統許多觀念。

1、湖人需要打好防守，哈沃德能帶動防守：湖人12月1日客場打國王，原本不在輪換陣容的哈沃德下半場被湖人教練佛蓋爾重用，哈沃德出賽35分鐘攻下12分、13籃板，湖人打出今年最好的下半場和防守體系。

湖人今年球季早已定調輪換節奏是：先發中鋒喬丹、替補中鋒哈沃德基本上只有一個長人能得到上場空間。大多數時間湖人只會用一個長人，搭配戴維斯和詹姆斯，戴維斯和詹姆斯很多時間要扛中鋒，因為湖人主打小個陣容，強調速度和攻防轉換。

哈沃德在極有限上場時間證明自己防守端表現和能力，哈沃德今年場均出賽不到15分鐘，卻能打出令教練信賴戰力和防守表現。

哈沃德(左)場均只有14.7分鐘的上場時間，但他能繳出5.3籃板、0.9抄截、0.7阻攻，還有數據上看不到的威嚇力。 美聯社

2、傳統中鋒在小個陣容能做很多事：哈沃德不會跳投，沒有穩定進攻能力和技巧，年紀又老，又不能靠遠距離投籃拉開空間，功能單一，基本上很難在當代NBA小球潮流打出功能、發揮作用。只會防守、拚籃板、靠拚勁和玩命防守幫助球隊，哈沃德重新定義長人和傳統中鋒作用。

湖人今年攻防都很混亂失去節奏，需要打出最好防守建立防守體系，哈沃德獨特功能和不計上場時間、角色的付出，正在扭轉在湖人重要性。

3、中鋒重新定義：以往傳統長人就是打中鋒，其次就是投外線、負責拉開空間，在小個陣容中扮演「名義中鋒」角色。

哈沃德前15年生涯都是超級球星，功勳、榮銜、數據滿檔，最近連續三個賽季淪落到只能拿老將底薪打替補，還不一定保證上場時間和球隊角色，甚至幾乎沒有球隊想要撿來功能性球員使用。

哈沃德(中)不會對領低薪、當替補感到委屈，相反地他在場上還是拚勁十足，完全配合球隊戰術，對年輕球員來說實在是很好的典範。 歐新社資料照片

哈沃德今年在湖人場均上場時間不到15分鐘，卻能打出重要性和關鍵作用，他用防守改變湖人體系，他靠拚勁和犧牲、無私改善湖人團隊，他讓小個陣容和小球體系必須做出調整。

在NBA場均上場時間不到15分鐘板凳球員，基本上很難打出效率和功能性，哈沃德完全顛覆每個人期待和習慣，他靠的不是運氣而是實力。

以防守之名，哈沃德除扭轉命運迎來新生，也在創造長人在現代籃球全新定義。