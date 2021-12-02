快訊

女學生掌摑男同學「家長不能過問」 校長震怒：沒人通報

日本晶片業爆搶人大戰 日媒：恐殃及台積電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／致敬「球弟」！小鮑爾成字母哥首位交換球衣二年級生

聯合新聞網 / 綜合報導
安戴托昆波（右）與小鮑爾（左）賽後互換球衣致意。 美聯社
安戴托昆波（右）與小鮑爾（左）賽後互換球衣致意。 美聯社

字母哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今狂砍40分，雖率領公鹿險勝黃蜂，不過黃蜂明星後衛小鮑爾（LaMelo Ball）的表現也不遑多讓。賽後字母哥甚至與小鮑爾互換球衣，並給予擁抱向對方表達最深敬意。

黃蜂首節手感火燙，三分球17投10中，單節狂轟41分，不過公鹿也不是省油的燈，在第三節急起直追，一舉逆轉了局勢取得超前。來到關鍵第四節，小鮑爾上演個人秀，單節獨拿16分，並在比賽剩下5.7秒時，投出一計關鍵三分球，硬是將比數扳平，嚇得公鹿一身冷汗。

雖最終公鹿以兩分之差險勝，但小鮑爾鬼神的表現，令字母哥印象深刻，在賽後也向他致敬，與他互換球衣，肯定這名二年級生的表現。

其實兩隊王牌本場都展現MVP身手，字母哥狂轟40分拿下12籃板9助攻，小鮑爾則是得分和三分球創下生涯新高，全場轟進8記三分球獨拿36分5籃板9助攻。

鮑爾

相關新聞

NBA專欄／破除單月全勝魔咒？太陽17連勝啟示錄

一邊是賽前16連勝、準備挑戰追平隊史最長17連勝的鳳凰城太陽隊，另一邊是即使太陽已經16連勝了居然還追不上、開季以來穩居西區龍頭的金州勇士隊，這個隊史紀錄之夜，碰到的就是開季至今最強悍的對手，當初聯盟

三代勇士先發小前鋒比一比 維金斯處境最艱難

過去常被球迷戲稱為「枸杞」及「保溫杯」的維金斯（Andrew Wiggins），本季的攻守表現大幅提升，隨著勇士不斷連勝，他也逐漸洗刷了自己以往籃球公務員的養生形象。然而，若是勇士輸掉一場比賽，就可能

NBA／三分球紀錄即將被超越 艾倫大方祝福柯瑞

再34顆三分球就能突破艾倫（Ray Allen）所締造的2973顆三分球，柯瑞（Stephen Curry）極有機會在本月登頂新科三分球王。《NBC Sports》灣區記者波爾（Monte Poole

NBA／致敬「球弟」！小鮑爾成字母哥首位交換球衣二年級生

字母哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今狂砍40分，雖率領公鹿險勝黃蜂，不過黃蜂明星後衛小鮑爾（LaMelo Ball）的表現也不遑多讓。賽後字母哥甚至與小鮑爾互換球衣，並給予

NBA／惹隊友威廉斯生氣？ 泰托姆：偷了他的籃板

泰托姆（Jayson Tatum）今天攻下26分並抓下生涯新高16個籃板，幫助塞爾蒂克在一場低比分的焦土戰中以1分之差險勝76人 賽後談到自己的籃板紀錄，泰托姆表示：「我就是盡全力幫助球隊贏球，

NBA／紐約市長投票統計 老鷹楊恩竟獲1張選票支持

紐約市選委會今天公佈了11月紐約市長選舉的投票統計數據，令人莞爾的是，有多名NBA球員都獲得了選票。 身為地主尼克隊球星，藍道（Julius Randle）一共拿到6張選票，巴瑞特（RJ Bar

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。