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NBA／致敬「球弟」！小鮑爾成字母哥首位交換球衣二年級生
字母哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今狂砍40分，雖率領公鹿險勝黃蜂，不過黃蜂明星後衛小鮑爾（LaMelo Ball）的表現也不遑多讓。賽後字母哥甚至與小鮑爾互換球衣，並給予擁抱向對方表達最深敬意。
黃蜂首節手感火燙，三分球17投10中，單節狂轟41分，不過公鹿也不是省油的燈，在第三節急起直追，一舉逆轉了局勢取得超前。來到關鍵第四節，小鮑爾上演個人秀，單節獨拿16分，並在比賽剩下5.7秒時，投出一計關鍵三分球，硬是將比數扳平，嚇得公鹿一身冷汗。
雖最終公鹿以兩分之差險勝，但小鮑爾鬼神的表現，令字母哥印象深刻，在賽後也向他致敬，與他互換球衣，肯定這名二年級生的表現。
其實兩隊王牌本場都展現MVP身手，字母哥狂轟40分拿下12籃板9助攻，小鮑爾則是得分和三分球創下生涯新高，全場轟進8記三分球獨拿36分5籃板9助攻。
Nothing but RESPECT between LaMelo and Giannis 🤝 (via @NBATV)pic.twitter.com/mI1o1URUdG— Overtime (@overtime) December 2, 2021
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