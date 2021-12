NBA／致敬「球弟」！小鮑爾成字母哥首位交換球衣二年級生

字母哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)今狂砍40分,雖率領公鹿險勝黃蜂,不過黃蜂明星後衛小鮑爾(LaMelo Ball)的表現也不遑多讓。賽後字母哥甚至與小鮑爾互換球衣,並給予擁抱向對方表達最深敬意。

黃蜂首節手感火燙,三分球17投10中,單節狂轟41分,不過公鹿也不是省油的燈,在第三節急起直追,一舉逆轉了局勢取得超前。來到關鍵第四節,小鮑爾上演個人秀,單節獨拿16分,並在比賽剩下5.7秒時,投出一計關鍵三分球,硬是將比數扳平,嚇得公鹿一身冷汗。

雖最終公鹿以兩分之差險勝,但小鮑爾鬼神的表現,令字母哥印象深刻,在賽後也向他致敬,與他互換球衣,肯定這名二年級生的表現。

其實兩隊王牌本場都展現MVP身手,字母哥狂轟40分拿下12籃板9助攻,小鮑爾則是得分和三分球創下生涯新高,全場轟進8記三分球獨拿36分5籃板9助攻。

Nothing but RESPECT between LaMelo and Giannis 🤝 (via @NBATV)pic.twitter.com/mI1o1URUdG