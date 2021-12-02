PLG／開季僅有單洋將 新北國王尋備案、盼本土挺身

PLG新北國王隊在今天進行首次公開練球，也是陣中洋將湯瑪士（Thomas Welsh）第一次公開露面，對於球隊在新賽季前段恐面臨一段僅有單洋將出賽的日子，總教練萊恩（Ryan Marchand）與總經理毛加恩都直言，本土球員必須挺身而出。

新北國王今年找來三洋將麥卡洛（Chris McCullough）、杰倫（Jerran Young）、湯瑪士（Thomas Welsh）加盟，不過杰倫在開季前夕因為家庭因素緊急返美，麥卡洛則是因為抵台時間較晚將無法趕上開季，也代表球隊在開季前段將形成單洋將獨撐大局的狀況。

談到球隊的狀況與目前僅有湯瑪士到位，總教練萊恩表示，球隊必須學習如何以單洋將陣容應戰，他也誇讚213公分的湯瑪士是一名相當聰明的球員，融入狀況相當不錯，加上本土陣容也已經磨合一段時間，對於新賽季已經躍躍欲試。

總經理毛加恩則表示，球隊過去一段時間在總教練萊恩領軍下，已經有一套成熟的系統，湯瑪士的加入更帶給球隊禁區戰力很大的幫助，「開季後本土球員一定要跳出來，這對他們來說也會是磨練的機會。」

談到開季前緊急返美的洋將杰倫，毛加恩也表示仍與他保持聯繫並瞭解是否有能幫上忙的地方，讓他先放心處理家中事情，在沒有給他歸隊壓力與期限的情況下，球團確實也開始物色其他洋將人選，「我們前兩個洋將都是身高超過200公分且可以打禁區的球員，所以第三位洋將有可能會是後衛或是鋒線，如有確定消息會盡快與大家分享。」