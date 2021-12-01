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NBA／退勇士追平隊史17連勝 太陽教頭：意志力的勝利

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
太陽17連勝追平隊史紀錄，教頭威廉斯（右）說，這是一場靠意志力贏下的比賽。 美聯社
太陽17連勝追平隊史紀錄，教頭威廉斯（右）說，這是一場靠意志力贏下的比賽。 美聯社

太陽隊今天在明星後衛布克（Devin Booker）第二節傷退下，第四節仍頂住勇士隊反撲，在艾頓（Deandre Ayton）24分發揮下以104：96力退聯盟戰績最佳的勇士隊，17連勝追平隊史紀錄，教頭威廉斯（Monty Williams）說，這是一場靠意志力贏下的比賽。

布克是太陽連勝要角，前3場得分都超過30分的太陽得分要角第二節就因左腿受傷退場，下半場雖再回到板凳區但只當啦啦隊，僅留下上場15分鐘10分、2籃板成績。

太陽教頭威廉斯賽後表示，布克傷勢還沒有太多進度可以報告，不過球隊半場仍取得56：54領先，第四節更挺過拉鋸賽況，射手沙米特（Landry Shamet）最後54秒接獲保羅（Chris Paul）助攻投進三分球後，領先已達兩位數。

最終以8分差迎接17連勝，威廉斯說：「對我來說，這就是意志力和韌性的展現。」

出賽41分鐘是太陽最多的布里吉斯（Mikal Bridges），和艾頓一起2018年加入太陽的菜鳥球季，整季勝場數不過19場，上季球隊不但打進總冠軍賽，本季才打21場比賽已拿18勝，目前17連勝更追平隊史紀錄，兩天後出戰活塞隊就有機會締造新猷。

布里吉斯說，好成績來自大量的努力訓練，且需要強韌的心理素質，不斷堅持下去，「當我們第一次來到這裡，我們就知道，我們想要扭轉局面。」

布克 威廉斯 勇士

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