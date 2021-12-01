NBA／柯瑞熄火得分寫新低 勇士本季連續破百告終

聯盟戰績最佳的勇士隊，開季前20場比賽得分都超過三位數，但得分超過100分的連續場次今天遭太陽隊終結，全隊僅拿96分，讓太陽以104：96迎接追平隊史的最長17連勝紀錄。

勇士今天少了右膝不適的伊古達拉（Andre Iguodala），李（Damion Lee）也因個人因素缺席，湯普森（Klay Thompson）和威斯曼（James Wiseman）仍在復健中，同樣無法出賽；背部不適的威金斯（Andrew Wiggins）今天仍有出賽，但上場33分鐘12投4中僅拿10分。

首節勇士還握有領先，全場籃板數更有51：35優勢，禁區得分40分也優於太陽的14分，但全隊出現22失誤，「得分王」柯瑞（Stephen Curry）今天更是失常，全場21投僅4中，包括拿手的外線14投僅3中，12分寫下本季新低，全隊以波爾（Jordan Poole）28分最佳。

柯瑞提到，球隊今天出現很多失誤，自己手感更是「可怕」，但仍打出一場勢均力敵的比賽，「我知道布克（Devin Booker）受傷，但是的，這對我們是很好的一課，知道我們需要怎樣的強度和專注力來擊敗像這樣的強敵。」