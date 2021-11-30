NBA／湯普森連18投全中 勇士G聯盟教練：他百分百復原了
勇士本季狀況相當火燙，目前以18勝2敗暫居聯盟龍頭寶座，近日又迎來好消息，球團已經宣布神射手湯普森（Klay Thompson）確定從傷勢中百分之百恢復，日前甚至在發展聯盟連進18球，看來浪花兄弟合體日子不遠了。
湯普森在2019年總冠軍戰第六場左膝十字韌帶斷裂，因此下個賽季直接宣告整季報銷，好不容易熬過一整年的養傷，球迷也紛紛期盼能再次迎來勇士強勢回歸，開賽前又再傳出右腳阿基里斯腱撕裂的噩耗，因此湯普森就這樣缺席了兩個賽季。
隨著湯普森已經能重拾從前的運動能力，意味著也越來越接近復出的時間，目前有望在聖誕大戰以前看到勇士王朝的原班人馬重新上陣。對此，湯普森表示，「我討厭使用『等不及』這個詞，因為我是一個喜歡活在當下的人，但我這次真的『等不及』了，真的很享受和隊友並肩作戰的時光。」
勇士發展聯盟球隊聖塔克魯茲勇士的教練庫伯(Seth Cooper)受訪時也指出，「他百分之百恢復了，已經不需要在受任何限制下打球，我們就讓他自己發揮，讓他全力以赴，而他看起來真的很棒……我記得他前面投的18球一球都沒有失手。」
step by step @KlayThompson || @GLeagueWarriors pic.twitter.com/9dZ3NXyX9u— Golden State Warriors (@warriors) November 30, 2021
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言