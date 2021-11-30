東區第一小輸西區老大 籃網是真強還是紙老虎？

東區第一布魯克林籃網11月28日在主場被西區第二鳳凰城太陽113：107擊敗，從比分看不出來籃網輸的有多難看，因為籃網上半場就被太陽打崩，全場最多落後22分。籃網最終比分看起來不像慘敗，但內容、細節、團隊確實慘敗，尤其是團隊攻防表現與太陽根本不在同一檔次。每個人都很好奇，爭冠最熱門之一籃網是不是「紙老虎」？

籃網敗給太陽 有幾個指標意義

1、籃網團隊默契尚未成熟

如果你也仔細觀察籃網比賽，不難發現籃網靠的還是杜蘭特無解單打和哈登個人能力在支撐，哈登今年球季投籃、手感大不如前，穩定性不夠，但並不影響籃網打出七成以上勝率暫居東區第一。

籃網今年比賽呈現一種特性，杜蘭特和哈登就是超級巨星般存在，其他隊友不是跟不上他們就是經常掉隊，籃網經常打不出漂亮團隊合作，角色球員常常有一場沒兩場，他們靠的還是杜蘭特、哈登的無解單打。

籃網前鋒杜蘭特(中)在對太陽之戰狂得39分，另外還有9籃板7助攻4抄截，後衛哈登也繳出大三元成績，但籃網多數球員是表現欠佳，無法打出很好的團隊默契。 美聯社

勇士和太陽團隊合作就是比籃網更完整出色，柯瑞和保羅帶隊能力和成就團隊，就是比杜蘭特、哈登更加高效。

2、籃網內線仍是漏洞

36歲大前鋒艾德里奇是目前籃網最好內線，先發中前鋒葛里芬除了偶而幾個驚人狂扣，剩下就是賭三分手氣。葛里芬今年開季17場先發，場均5.5分、4.9籃板，投籃命中率3成2，三分命中率1成6，完全不在狀況。

22歲年輕長人克雷斯頓還沒準備好扛下禁區，36歲老將米爾塞普幾乎沒有存在感，籃網雖然靠著出色防守還能支撐戰績和戰力，但內線漏洞太大，不是太老就是太嫩，籃網奪冠之路還需要一筆關鍵交易。

葛里芬(右)本季狀況太差，近幾戰已經完全被奈許冰在板凳沒有上場，另一名老將米爾塞普也是嚴重退化，年輕的克雷斯頓則是生了奇的病還在休養，這讓籃網目前禁區戰力相對薄弱。 美聯社

3、籃網教練奈許用兵、輪換太過保守

奈許第二年執教籃網，他的用人、調度還是非常保守，執教火候、臨場應變還是太嫩。奈許基本上就是八人輪換，剩下輪流打，讓板凳輪番上來試手氣，拐氣兼賭手氣。

籃網先發小前鋒布朗談起籃網教練奈許，半開玩笑的說：「教練今年最大不同是，他知道何時該叫暫停...」。

幾分玩笑、幾分真實，奈許的執教能力和調度、用人、應變，如果不能充分挖掘籃網最大潛能和角色球員，幫助籃網打出更緊密、高效團隊，還是只能靠杜蘭特單打、哈登單打得分解決問題，即使停賽中的超級後衛厄文歸隊，情況也很難樂觀。

籃網憑著超級球星主宰力和過人天賦，依舊是東區冠軍最熱門球隊，但熱火正在變好，公鹿從傷中快速恢復，公牛也在積極培養默契和團隊，奈許如果不能幫助杜蘭特、哈登解套，把角色球員和板凳奇兵提升上來，籃網遭遇聯盟一線球隊還是會非常辛苦。

籃網球迷在主場噓哈登太多失誤和失準投籃，實在沒有必要，哈登既要控球、控制比賽節奏、組織隊友，還要在關鍵時刻打進關鍵球，單打獨鬥拚外線手氣，一切都不容易，哈登要做的事情太多，手感失溫、狀況起伏，籃網現在的困境需要奈許解套，不是只是靠哈登和杜蘭特超級單打。

哈登(左)本季至今手感極差，失誤又暴多，但實在是因為他太辛苦了，如果厄文確定不回來，奈許應該要想辦法減輕他的壓力。 美聯社

經過太陽檢驗，籃網自己應該要認清事實和了解現實：籃網並沒有外界預期那麼強大，杜蘭特+哈登是難解組合，但籃網更需要的是進攻效率和緊密團隊合作，板凳輸出有一場沒兩場，角色球員定位混亂，表現起伏震盪，這一切都是籃網跟爭冠最頂級球隊最大差距。

即使沒有打得很出色、很完整，但籃網戰績還是東區第一，留給籃網時間還很多，他們有空間和時間去解決用人問題和團隊困境。